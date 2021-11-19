近來台北天氣不穩定，午後常會下起傾盆大雨，有網友昨(18日)在臉書社團曬出一張照片，只見有名年輕女子坐在北捷車廂內，因為身穿的白襯衫被大雨淋濕，導致胸器一覽無遺，甚至連扣子都快爆開，讓上千網友跪求她的真實身分，隨後這名女子身份也被神出來，就是網紅「紳士龍蝦」，事後，她也在instagram做出回應。

有網友昨(18日)在臉書「爆廢公社公開版」發文，並附上照片詢問「這個雨好大，好像是一位Tiktok網紅？」照片中這名女子綁著馬尾帶著口罩，低頭專注玩著手機，即便帶著傘仍被大雨淋得濕答答的她，因為襯衫全黏在肌膚上，讓傲人胸器一覽無遺，尤其扣子幾乎要炸開，讓所有人看的鼻血直流，照片一曝光，瞬間超過4000人按讚，該女子也被神出身分，就是知名網紅「紳士龍蝦」。

網紅紳士龍蝦白襯衫被雨淋濕，導致胸器被一覽無遺，引發網友討論。（圖／爆廢公社）

紳士龍蝦當天被網友拍到前，在Instagram發文：「今日公事！天啊不要下雨RRR，我好像很少穿襯衫呢」，不過收到網友提醒照片在網路瘋傳時，她解釋當天下雨沒帶傘，只好趕快去超商買應急的傘，接著強調捷運那張照片不是她拍的，要訂閱的粉絲放心，自己也沒有那張可以放，會是不一樣的照片，接著不計形象曬出扮醜的照片，無奈表示「我只能盡量做好，我滿足不了所有人。」

網紅紳士龍蝦回應照片被瘋傳一事。（圖／ g_lobster1003 IG）

網紅紳士龍蝦無奈吐露心聲。（圖／ g_lobster1003 IG）

網紅紳士龍蝦要求網友不要再傳相關東西給她。（圖／ g_lobster1003 IG）

不過照片在網路瘋傳，造成她不少困擾，直接在instagram限動表示決定不再理會這件事，畢竟不是所有事情都能夠由自己掌控，也希望大家不要再傳相關東西給她，讓她能夠「眼不見心不煩」，更無奈感嘆「只會用他們的隨便一直接收的東西，來隨便定義別人」。