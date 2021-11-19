重機「插」進賓士騎士慘死 同行車友曝：騎170還追不上

屏東枋山鄉昨（18日）發生一起高速行駛的重機攔腰撞上賓士，機車當場「插進」轎車裡，騎士卡在後車廂、失血過多身亡；影片曝光後掀起熱議，有網友透過物理公式推算出重機車速竟高達216公里/小時，網路還流傳1張LINE截圖，1名同行車友說該重機騎士根本飆速玩命「（時速）170還追不上他」。

驚悚影片曝光後，PTT上掀起大肆討論，1名疑似該騎士的車友在LINE群組說當時騎士車速飆破170公里以上，「據同行車友說，170還追不上他」、「把變速箱弄壞也不要把命丟了」；也有網友透過Goolge測量工具計算距離，再從影片時間推估出當時重機車速竟高達216公里／小時，有人則算出190公里／小時。

驚悚影片曝光後，PTT上掀起大肆討論，1名疑似該騎士的車友在LINE群組說當時騎士車速飆破170公里以上，「據同行車友說，170還追不上他」。（翻攝自PTT）

也有網友透過Goolge測量工具計算距離，再從影片時間推估出當時重機車速竟高達216公里／小時。（翻攝自PTT）

整起事件發生在18日下午2時，30歲的王姓重機騎士在台一線南下454.9公里處直行時，當時路邊有輛白色賓士從超商空地準備駛進路面，騎士因高速行駛而閃避不及，車身當場插進轎車內，騎士則因大量出血昏迷，送醫後不治；警方表示重機按規定可行駛快車道，但2車應該都未注意路面狀況，確切車禍原因待釐清。

其他網友則留言說，「自己找死，不要上路來害其他無辜路人」、「看應該是超過一百啦，170敢在市區衝，心臟真的很大」、「上西濱跑170以上我都快看不到周遭事物了」、「用生命捍衛二輪重機破百的路權」、「人肉炮彈，玩特技玩出人命的概念」、「賓士違規，再碰上高速重機，一起悲劇」。