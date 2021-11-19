看著我的眼睛！ 黃士修嗆台電處長「小心說話」：再說核四廠有問題會後就告發

年底四大公投將登場，中選會昨(18日)舉行第二場意見發表會，其中「重啟核四」案的正方代表人黃士修表明曾在安檢程序書上簽名的反方台電核能處長許永輝，如果公開宣稱核四廠有問題，就要告發其涉嫌瀆職、偽造文書罪。台電會後隨即發出聲明，譴責黃「語帶恐嚇，公然威脅。黃士修昨晚在其主持的網路節目中再嗆，依法提起訴訟完全合法啊，「你有種就反告我恐嚇啊」。

黃士修昨在發表會上向反方許永輝表示，手上已經準備好一份刑事告發狀草稿，接下來辯論直播，自己的律師團會隨時蒐證，若你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論一結束，我們就到台北地檢署告發，「我誠心建議您等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可在法庭上作為指控你的不利證據。許處長，你的身家安頓好了嗎？聽說你太太一直希望你早點退休，所以請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是要成全你呢？」。

台電會後隨即發出聲明指出，黃士修在眾所矚目的場合，發言過程語帶恐嚇，公然威脅，甚至提到家人，意圖使擔任反方代表的台電主管噤聲。台電表達最嚴厲的譴責，也一定力挺台電同仁，提供必要之法律協助。

黃士修昨晚在他主持的網路節目《下班不演了》中秀出刑事告發狀，表示已經寫好了，該告就告，「民進黨在那邊一直罵說黃士修恐嚇威脅啊，說黃士修流氓啊，所以路見不法去告發、請律師寫訴狀，所以律師就是流氓的組織囉？我們這些提起訴訟的人就是流氓囉？還是黑道？我們就是用合法的方式來恐嚇，你有種就反告我恐嚇啊，我看你告不告的成，我依法提起訴訟，我完全合法啊，你如果不爽，你來反告我啊，到時候就一起上法院，搞不好你還吃誣告罪，我這些東西都有憑有據，要告就來」。