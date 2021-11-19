四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會昨日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，由中經院WTO及RTA中心副執行長李淳擔任「反萊豬」案反方代表。李淳在會中表示，不用萊劑的國產豬市占率達90.7%，要吃萊豬的機率「比日本製的壓縮機還稀少」。對此，有網友直呼：「聽到官方代表講這種話，真的要被嚇死了！」

李淳指出，不用萊劑的國產豬市占率達90.7％，花費100元購買豬肉，有4.1元買到加拿大豬、1.5元買到西班牙豬及1.2元買到美豬，要吃萊豬的機率「比日本製的壓縮機還稀少」。

李淳強調，禁止萊豬進口後，影響最大就是美國，雖然我國進口豬肉主要是加拿大、歐盟等國，但加拿大出口不使用萊劑、歐盟也不採用萊劑，限制進口後只會影響到美豬，「反萊豬美國是最大的衝擊者」。

針對李淳稱要吃萊豬的機率「比日本製的壓縮機還稀少」，網友在《中時新聞網》粉絲團及其他臉書社團分享連結下留言：「聽到官方代表講這種話，真的要被嚇死了！」「講出這種話真傻眼」、「腦袋和木渣一樣，市占率不會改變嗎？」「只要萊劑存在，難保廚餘回到國產豬，這種發言真是思慮不周詳！還敢出來辯論？」「可怕的政客原因就在這裡，不要看扁與低估人民的水準」、「原來總統的承諾比人民的健康還重要，人民算什麼？」