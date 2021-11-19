金管會為協助保險業逐步接軌國際保險資本標準（ICS）2.0新制，發布2021年產壽險業自有資本及風險資本計算規則。保險局副局長張玉煇表示，若依6月底數據試算，壽險業平均資本適足率（RBC）將下滑8.25個百分點，但沒有公司會因此低於標準而必須增資。

張玉煇指出，保險業將在2026年接軌ICS 2.0，由於對資產資產與負債評價方式、自有資本計算、風險資本衡量範圍與標準等，均與現行RBC制度有所差異，對此採取循序漸進導入方式，檢討修正現行保險業RBC計算公式，以利國內制度朝ICS架構發展。

為合理反映利率風險、兼顧現行RBC制度架構，金管會將今年底傳統型保單利率風險資本計算公式，修改為「當年度一年利差損，再加計0.6乘以近5年底傳統型保單調整後利率風險資本最大值」，將係數擴大、參考時間拉長。

張玉煇表示，若以6月底數據試算，採行新制計算的壽險業平均資本適足率將下滑8.25個百分點，即自325.88％降至317.63％，仍高於法定門檻的200％。同時，目前看來不會有公司的資本適足率因此低於規定而必須增資。

此外，鑑於ICS巨災風險範圍包括地震、颱風及洪水等天災、恐攻、傳染病及信保等，為使產險業及再保險業強化天災風險承擔能力、重視天災風險管理，金管會去年底已將火險及車體損失險承保地震、颱風及洪水等天災風險納入風險資本計算。

同時，金管會今年起進一步新增「工程險」及「貨物運輸險」等2險別承保地震、颱風及洪水等天災風險，以反映公司實際經營天災業務之風險。後續將就ICS 2.0版巨災風險有關恐攻、傳染病及信用保證等風險範圍，逐年導入現行RBC制度。