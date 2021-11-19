金管會開放辦理俗稱機器人理財的「自動化投資顧問業務」迄今已滿4年半，截至2021年10月底客戶數已突破12.58萬人、管理資產規模達44.82億元。同時，金管會亦宣布鬆綁「自動再平衡」交易規範，以增加投資靈活度，預計將可提升服務效益。

金管會2017年5月開放金融機構辦理自動化投資顧問業務，截至10月底已有14家業者開辦，客戶數達12萬5805人、管理資產規模達44.82億元，與1月相比客戶增加3萬8041位或43.34％，規模增加達18.56億元或70.68％。

為落實普惠金融，提供小額投資人更完整的自動化理財服務，金管會經參酌投信投顧公會建議，在保障投資人權益前提、並兼顧符合法制架構及實務需求下，放寬投顧事業從事自動化投顧服務（Robo-Advisor）有關自動再平衡交易規範。

證期局主秘高晶萍表示，目前業者可事先與客戶在契約中約定，若達到執行門檻、且符合再平衡交易約定條件時，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易，現行的達成條件為達到雙方約定的投資標的及投資比例，但交易前仍須先取得客戶同意。

金管會此次增加達成條件選項，若業者與客戶約定的投資標的，為經金管會核准或申報生效可募集銷售的投信或境外基金，亦可在不超過事前約定的可投資基金名單及一定變動程度範圍內自動執行，由業者與客戶就2種再平衡條件擇一進行約定。

高晶萍指出，此次新增的自動再平衡交易達成條件，可投資基金名單上限為30檔標的、各投資標的的投資比例變動絕對值合計數未超過60％。只要在約定範圍內，電腦系統會自動執行再平衡交易後再通知客戶。

同時，為加強客戶權益保障，金管會此次一併規範業者若擬依此次放寬規範為客戶執行自動再平衡交易，應於內控制度中訂定交易頻率的監控管理措施，包括定期檢討評估交易頻率適當性等，以避免自動再平衡交易過於頻繁、影響客戶權益。

高晶萍表示，本次放寬業者得可與客戶事先約定好一定範圍內執行再平衡交易，預計將提升自動化投顧服務效益，可提供客戶更便利的服務體驗，業者亦可提升交易時效性，以提供更完整的服務以吸引客戶，進而帶動整體業務規模增長。