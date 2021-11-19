保險業今年面對疫情警戒升級衝擊，在金管會頒布暫行原則後試行以視訊辦理保單親晤親簽及遠距投保。為進一步使制度常態化，金管會對此公布相關注意事項、明定7大重點方向，保險業即日起可申請試辦遠距投保、試辦成功後才能正式辦理。

為避免業務員在疫情三級警戒期間變成防疫破口，金管會先前頒布暫行原則，針對保險業保單親晤親簽規定，允許可改用視訊、錄影錄音方式辨識客戶身分及留存客戶簽署聲明書，文件先以電子郵件、拍照上傳或掃瞄方式傳送，待警界降回二級以下再繳回正本。

因應金融科技及疫情發展，為提供消費者便利安全的非面對面接觸投保及保險服務，並提供保險業辦理遠距投保及保險服務業務的共通性適用標準，並兼顧風險控管及客戶權益維護，金管會對此研訂公布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」。

保險局副局長張玉煇指出，此次公布的注意事項概括試辦先行、明確客戶投保意思、強化客戶身份認證機制、影音檔案檢核、資訊安全及個資保護機制、適用業務範圍及爭議處理等7大重點方向，較先前頒布的暫行原則僅規範保單親晤親簽更全面完整。

張玉煇表示，隨著科技發展及消費習慣改變，業者對此必須進行調整因應，且暫行措施總有退場的時候。此次訂定的注意事項規範，對消費者權益及公司招攬服務品質提升均有幫助，對業者而言亦更具申請誘因。

張玉煇指出，目前已有7家壽險及1家產險公司申請試辦遠距投保，但僅有國泰、富邦及中國人壽3家通過試辦。為使各公司順利銜接，若相關作法不符合新制規定，將給予半年調整期。由於目前申請試辦家數不多，暫行措施的退場時間將進一步觀察後再敲定。