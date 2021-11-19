《櫃買市場》新揚科12月20日起終止股票買賣 08:182021/11/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新揚科(3144)上櫃普通股股票自110年12月20日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，新揚科技公司以股份轉換方式，成為日商株式會社有(水尺)製作所百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰公告自110年12月14日起停止該公司有價證券交易，並自12月20日(股份轉換基準日)起終止新揚科公司有價證券之櫃檯買賣。 恒大出清恒騰網絡持股 套現21.3億港元 銀聯控股啟動在台IPO計畫 #新揚科 #終止 #有價證券 #櫃買中心 #櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鴻12月內銷盤價 全面調降 04:102021/11/19 證券．權證 泰豐小股東 檢舉林學圃內線炒股 04:102021/11/19 產業．科技 北市套房價 升級淡海大3房 04:102021/11/19 產業．科技 今日股市備忘錄 04:102021/11/19 證券．權證 中小股驚驚漲 櫃買指數突破前高 04:102021/11/19 證券．權證 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 04:102021/11/19 財經要聞 羅志祥重出江湖先減肥 04:102021/11/19 娛樂新聞 NFT第三季銷售額 飆破百億美元 較前季激增逾七倍 04:102021/11/19 財經要聞 華科慈善基金會 打造一站式聽覺照顧服務中心 04:102021/11/19 產業特刊 5台股基金 今年來漲逾50％ 04:102021/11/19 投資理財 資金回流拚萬八 四族群給力 04:102021/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 黃天牧8字 評明年台股 - 財經要聞 - 工商時報 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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