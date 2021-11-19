下雨天開車，通常視線較不佳，燈光輔助絕對有助行車安全；但也不能開錯燈。一名網友分享，他發現某駕駛「開錯燈」，結果被人拍下車牌檢舉，挨罰4500元！不禁直呼「太恐怖了，學到教訓」。

原PO表示，該駕駛在雨天行駛高速公路，結果只開了「日行燈」，而不是一般的大燈，遭檢舉後吃上一張4500元罰單，「這比沒打方向燈還嚴重欸，真恐怖！好險我車燈設AUTO」。

許多網友見狀留言，「有亮也不行嗎」、「又不是故意的」、「還好我日行燈跟大燈差不多亮」。也有人砲轟這樣的駕駛習慣不OK，「下雨天不開大燈就是擊敗人」、「雨天不開大燈想害死誰」、「4500元算少了」。

「日行燈」又稱晝間行車燈，就是俗稱的小燈，亮度不如頭燈（大燈）。根據《道路交通安全規則》109條，「遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈」；上高速公路也要把大燈打開，就算白天也一樣。

還有網友抱怨，有些三寶喜歡開霧燈，不知道在開什麼意思的。事實上，同樣根據《道路交通安全規則》109條，如果沒有下雨或起霧，開霧燈視同違規。用路人上路前，最好先把哪一種燈搞清楚，避免挨罰。