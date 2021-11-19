民間力量無限大，地方公益團體傳送溫暖愛心不間斷，由陳安文教基金會及台北市波麗士獅子會共同舉辦的「社子愛心公益活動」，針對社子國小低收入戶提供所需物資。平時除了提供專業、透明的房地產服務外，更是鄰里、社區好夥伴的永慶房屋，也響應社子愛心公益活動，贊助38頂帳篷讓物資發放更順利！

現場豐富表演超吸睛 免費剪髮、物資發送助弱勢

陳安文教基金會長年對教育學界做出貢獻，提供莘莘學子獎助學金的申請，支持並鼓勵課業表現優秀的學童。而台北市波麗士獅子會關心警消人員的權益，藉由公益團體的力量照顧警消人員的福利。而「社子愛心公益活動」集結陳安文教基金會和台北市波麗士獅子會的愛心與力量，籌措日常民生物資，甚至還有口罩等防疫物資也一應俱全，滿滿的物資讓弱勢家庭可以領取。

由陳安文教基金會及台北市波麗士獅子會共同舉辦的「社子愛心公益活動」，發放物資幫助弱勢。(圖/永慶房屋提供)

除了發放愛心物資外，「社子愛心公益活動」現場還邀請社子在地的社子國小、富安國小、葫蘆國小及福安國中帶來精采的表演，學生們賣力、用心的演出讓現場的民眾大飽眼福，溫暖大家的心！台北市波麗士獅子會創會長林婕麗表示：「即使天氣寒冷但我們的熱心卻十分溫暖！這次受到陳安文教基金會邀請，一起合作幫助社子國小的低收入戶家庭，活動當天還有免費剪髮的服務，提供給需要的民眾。期望透過企業及民間公益組織的力量共同打造更幸福、和諧的社會。」

永慶房屋士林區店協理葉至軒分享：「士林區是一個多元發展的區域，經常舉辦各式各樣創意、精彩的活動，我們深耕在地多年，積極參與地方活動，過去我們也協助過社子國小體育發表會的活動，這次這麼有意義的活動我們當然要響應！除了贊助帳篷之外我們也有擺設攤位。未來只要任何地方需要幫助，我們都會竭盡全力給予最大的支持，持續服務在地促進商圈繁榮！」