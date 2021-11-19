一名日本網友在沖繩海邊撿到「台灣軍用口糧」，雖然外包裝已破損，但內容物都好好的，因此該網友也忍不住好奇吃吃看，結果發現味道實在差強人意，引來上千人朝聖。對此，粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則回應，其實2017年野戰口糧曾改良過，希望能兼具美味與營養價值，但若太好吃恐會不小心被官兵當零食吃掉，導致真的遇到危險狀況時沒東西可吃。

一名日本網友「Futaro Okuyama」昨在臉書分享，上週在沖繩海邊發現一包「中華民國的國軍軍用口糧」，雖然最外層的包裝已經破損，但檢查後發現裡面的食物都還完好無缺，而且該口糧是在一年前製作的，目前還沒超過保存期限。

該網友指出，打開那包軍用口糧以後發現，裡面有威德in清涼果凍、紅糖餅乾6份、牛肉乾、芒果乾、堅果、巧克力醬和已經融化的糖果。後來因為肚子很餓，就決定嘗鮮試試看軍用口糧的滋味，結果實在不是很好吃，但也沒有很糟糕。

該網友表示，他吃到一半突然驚覺要是把這個充滿紀念價值的口糧都吃完，實在是太可惜了，因此趕緊跑去周遭的商店買便當填飽肚子，沒有直接把軍用口糧通通吃完。此貼文吸引超過2000人朝聖，不少人留言喊「想吃看看！」

對此，臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」也發文回應說，野戰口糧本就不是拿來填飽肚子的，主要是具有高熱量、易保存的特點，能夠提供官兵在戰場上一定時間內野外生存的能量，也就是方便攜帶的「緊急預備糧」。

該粉專也補充說，其實國軍的野戰口糧在2017年就曾經過大改良，希望可以兼顧營養價值與好吃，但實際上如果口糧太好吃，反而可能危害軍備戰力，所以不是每位專家都贊成這樣的修正，因為根據各國的經驗指出，如果野戰口糧太好吃，可能會使官兵當做零食把它吃光光，因此美軍也研發出史上最難吃的軍用巧克力。