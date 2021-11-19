高通宣佈，攜手BMW集團，將最新的駕駛輔助技術與Snapdragon Ride平台的系列產品引進BMW集團新一代先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)平台。結合雙方核心創新優勢，BMW集團與高通技術公司將擴展雙方的長期合作關係，為BMW集團的車型提供安全、智慧和尖端的駕駛體驗。BMW新一代自動駕駛疊層將基於Snapdragon Ride視覺系統單晶片(SoC)、視覺感知以及由高通車對雲服務平台管理的ADAS中央運算系統單晶片控制器打造而成。

為擴展駕駛輔助系統產品組合，BMW集團將藉由與高通技術公司合作，帶來全方位的ADAS／AD功能，包括一個專為支援車輛前視、後視以及環視鏡頭的電腦視覺系統單晶片，以及一個高效能ADAS中央運算控制器，以支援BMW產品的駕駛策略及其他規劃與駕駛功能。

高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通與BMW集團的合作開啟了汽車領域的全新時代。作為領先的科技企業，高通將為新一代汽車共同設計與開發Snapdragon數位底盤(Snapdragon Digital Chassis)的關鍵元素，也期待合作打造的產品能儘快推出上路。」