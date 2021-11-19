49歲劉畊宏過去演出過《佳家福》、《母雞帶小鴨》，也是前「「咻比嘟嘩」成員，3年前他被本報報導陷入財務危機，所擁位於深坑的房產做了三胎貸款，2017年一度被查封，但劉畊宏當時回應：「應該沒有吧」。近日，他的太太王婉霏報喜透露，全家先前消失多日，原來是忙搬家，更開心秀出新買的豪宅，宣告：「我們搬到上海啦！」

劉畊宏和王婉霏育有1子2女，2017年他帶女兒小泡芙參加實境節目《爸爸去哪兒5》人氣翻漲，但隔年傳出他陷入財務危機，早年他受訪透露聽朋友介紹，花了900萬買下屋齡15年、位在深坑的中古屋大樓，不到2年就增值200萬，讓他後悔當年應該多買一戶。

劉畊宏和王婉霏育有3個小孩。（圖／翻攝自劉畊宏willliu微博）

報導指出，當時劉畊宏買這間房先後向兩間銀行借貸，後來又向邱姓債權人借貸，通常三胎借貸利率相當高，若非「有困難」，很少有人會同一間房做三胎，可見當時應該是財務狀況緊繃，2017年11月初該房產因債務還不出被查封，但後來查封資料被撤銷，對此，劉畊宏當時表示：「應該沒有吧」，王婉霏則電話、簡訊都未回應。

王婉霏發文曬上海豪宅照片。（圖／翻攝自微博）

近日，王婉霏在社群網站發文，透露最近很少報告近況其實是在籌備一件大事，即是全家決定搬到上海，也秀出豪宅內簡單大器的裝修風格，「目前剛剛第一階段落定，就迫不急待想來這邊跟大家分享這個重大消息啦！」宣布未來會在上海安家，而粉絲看了也很開心，紛紛說：「哇！陳小春很快能見到小泡芙了吧」、「作為一枚小泡芙的粉絲，期待在上海偶遇」、「哇！太棒了，上海歡迎你們一家！」。