美股標普、那指、費半3大指數創新高，台積電ADR大漲3.64%，台股今(19日)開盤以17864.19點開出，台積電開盤上漲8元，開在621元，漲逾1%，推升大盤指數站上17900點，來到17986.18點，漲逾140點，距離萬八大關僅剩差不到15點。

輝達財報及財測亮眼，市場傳出蘋果正積極推動Apple Car研發，目標在2025年推出全自動駕駛功能，投資人轉戰科技股，標準普爾500指數上漲15.87點，漲幅0.34%，以4704.54點作收；那斯達克指數上漲72.14點，漲幅0.45%，收在15993.71點；費城半導體指數上漲68.52點，漲幅1.79%，收在3899.96點；4大指數僅道瓊工業指數走弱，終場下跌60.10點，跌幅0.17%，收在35870.95點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲3.64%，聯電ADR上漲1.59%，日月光上漲1.18%。

台股18日收在最高17841.37點，上漲77.33點，漲幅0.44%，成交值3946億元，距離歷史高點18034點，僅剩不到200點，統計法人動向，外資買超101.69億元，自營商買超5.49億元，投信則轉為賣超9.96億元，三大法人合計買超97.22億元。