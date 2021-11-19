去年以《墮胎師》提名金馬影后的美籍華裔女星白靈，今年受邀來台擔任金馬頒獎嘉賓， 昨（18日）終於結束14天的隔離期，目前7天自主健康管理期間雖然不能聚會，但已可正常外出，重獲自由的她接受本報訪問時激動喊「自由真好、真美，我像1隻花蝴蝶，飛遍了台北的每個角落」，開心分享了多張照片直呼「喜歡台北繁華的街道像過年」。

白靈昨穿上紅色短版背心搭配白色外套走出隔離飯店，胸前大方敞開露出半球，笑曝「自由了當然要穿的火辣一點去慶祝我的自由天性，大家看著我都覺得我是1個月球來的性感瘋子尤物，有幾個小鮮肉和老人家都鼓起了掌」，不過她有乖乖遵守防疫規定戴上口罩，透露自己在西門町還遇到了粉絲，「我帶著口罩她都認出我了，她說自己有看《墮胎師》，很高興偶遇我，我們還一起拍了照」。

白靈出關第1天就跑去吃最愛的龜苓膏。（白靈本人提供）

接著滔滔不絕地分享自己昨天先到台北天后宮祈禱，接著在西門町逛街，買了衣服、鞋子，吃了她喜歡的龜苓膏及苦瓜茶、燕窩銀耳湯，還在大街上瘋狂跳舞，更去體驗了腳底按摩，一開始舒服到讓在隔離期間幾乎每天只睡3小時的她不小心睡著了，但被按摩到左腳時又忍不住痛到差點哭出來，興奮地說「和隔離比較多麼不同的一天，這也是我在隔離的時候想像不到的」。

白靈一出關就收到秘密情人送的星巴克飲料。（白靈本人提供）

白靈表示因為自己在隔離期間身心靈受創，內心相當脆弱，幾乎都快要得自閉症了，笑說「下次如果要再隔離，我就堅決要求由我自己來挑選1位小鮮肉男朋友一起隔離」，還透露自己在美國的秘密情人，「他老打電話煩死我了，因為我心情不好，一說話就哭，他就懷疑我有別的小鮮肉了」，但不忘誇獎對方每天都會想辦法送食物給她，昨天她一出關還收到3杯星巴克。

而金馬結束後白靈也打算繼續留在台灣拍攝她去年隔離期間寫的劇本《我在台北的14天隔離浪漫》，「好像我的隔離就是為了拍這部片，冥冥之中好像是理所當然」，並透露是部她自編自導自製自演充滿戲劇色彩的浪漫愛情片，「是我給我們這個時代，給台灣、金馬獎和世界上每位朋友的情書」，目前演出人選鎖定去年金馬獎碰過面的陳淑芳、納豆、莫子儀及林柏宏，「他們都很優秀也是緣分」。