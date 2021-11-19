中華電(2412)自2018年成立5G加速器以來，持續為台灣優秀5G新創團隊爭取更多曝光機會及市場商機，不只連續3年前進亞洲最大創新創業嘉年華Meet Taipei，在會場上打造「中華電信5G加速器」專館，展示各種5G創新解決方案，中華電5G加速器最重要的目標就是，協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，搶攻全球的5G商機。

中華電表示5G加速器成立3年多以來，至今已吸引39家新創團隊加入，藉由帶領新創參加國際展會、提供創業培訓輔導及5G實證場域、媒合新商機與訂單等方式，為推動台灣5G新創的發展，做出不少貢獻。例如，透過策略投資方式，協助農譯科技搶攻海外智慧農業專案；專標案合作，引進碼卡實境的AR智慧教育解決方案；透過中華電自有通路銷售與推廣谷林運算智慧監控系統；與極限科技介接合作無人機機隊管理平台，讓極限科技3D建模技術有更多發揮空間。

本次參與Demo Day活動的15家新創團隊分別是台灣資料科學、伍碩科技、谷林運算、旺德賽斯科技、杰悉科技、智慧貼紙、極現科技、鉑鑉、滿拓科技、網聯科技、碼卡實境、憶象、環球睿視、獵戶科技及邊信聯科技，解決方案類型涵蓋智慧製造、智慧零售、智慧教育、智慧運動、智慧長照、直播等不同產業，透過多元化的5G解決方案，加速促成台灣乃至於全球5G應用遍地開花。