日前台中瑪莎拉蒂惡少將宋姓男大生打成重傷，引發網友眾怒，所幸宋姓男大生這幾日清醒，暫時脫離險境，主嫌張敦量也遭逮捕歸案，背後涉嫌投資的線上博奕網站也被警方一舉偵破，整起案件告一段落。不過，該起暴力事件所引發的後續效應似乎也在持續蔓延，不僅突顯出近日由行車糾紛所引發的衝突頻傳，而且關注度、討論聲量大幅成長，甚至掀起一股車上該放什麼「神物」以求自保的討論風潮。

瑪莎拉蒂惡煞案後行車糾紛頻傳登新聞版面！ 網友高度關注

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，瑪莎拉蒂惡煞案的受害男大生一度傳出命危，11月10日台中市長盧秀燕要求嚴查重辦，喊話台中絕不姑息此番惡行後，引發全台民眾的高度關注，網路聲量隨即在當日創下高峰，共計1萬4541筆。受到此案的情緒影響，全台行車糾紛暴力事件在接下來幾日頻傳，接連傳出有花蓮男子不滿遭按喇叭，掏出球棒作勢打人，台北有人開車無端遭惡煞逼車、亮棍棒，不禁讓全台網友想問台灣治安究竟怎麼了？一連串事件帶動「行車糾紛」相關討論，網友的關注度也跟著水漲船高。另外，11月17日新北市又有一名男子因為行車糾紛揮球棒，遭辣椒水反擊秒殺影片瘋傳，再創另一波相關議題的聲量高峰。

進一步比較「瑪莎拉蒂惡煞案」發生前後的聲量變化，行車糾紛暴力事件相關聲量，相較於前期成長逾4.2倍，可以看出受到台中惡煞案的影響，網友關注度從單一傷害事件，上升至道路交通安全，甚至是台灣治安的總檢討。此外，全台各地「棒球隊」相繼橫空出世，網友們人人自危，除了替這幾日發生的行車糾紛新聞帶來遠高於過往的按讚互動、留言之外，也使得如何自保蔚為話題，網友紛紛在行車糾紛新聞下方留言區討論車上該準備什麼，留言「想要客製化辣椒水噴霧槍」、「有球棒帶在身上確實安心一點」、「個人隨身攜帶棍棒防護用」等等。

民間自保六大神器之首？球棒勝過辣椒水

實際盤點網友最常提到的自保「神物」，棒球棒仍然是大家公認的防身器具之首，網路聲量4898筆穩居榜首。另外，因為日前新北揮棒男遭辣椒水反擊秒殺的影片瘋傳，進而聲名大噪的辣椒水，這幾天也有不小的版面，還帶動一波搶購潮，造成許多拍賣網站上的辣椒水瞬間顯示售罄。除了球棒與辣椒水，網友最常提到的自保「神物」依序還有棍棒、防狼噴霧、甩棍、鐵鎚等等，但要特別注意的是許多人不知道甩棍屬警械類，一般人未經許可持有屬於違法行為，小心還沒拿來自保就因此挨罰。

其實不只台灣人喜歡買棒球棒防身，俄羅斯也是，過去《塔斯社》就有一篇報導指出，莫斯科當地棒球風氣並不盛行，大家不知道去哪裡打棒球，但駕駛在行車糾紛中相當喜歡使用球棒「溝通」，莫斯科交通警長當時表示，2014年共售出50萬支球棒，被用來解決行車糾紛，但同期僅賣出1副棒球手套與1顆棒球，使用球棒防身的習慣可說是不分國界。

【網路溫度計】提醒您，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，拒絕暴力，世界更美好!

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月20日至2021年11月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『行車糾紛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。