【愛傳媒郭少宗專欄】故宮三國寶展已經落幕，然而批評的風塵未落土，檢討的聲浪正盛起。

除了故宮博物院的專業事務值得再研議之外，本地美術界的激勵、反省、前瞻等「千秋偉業」課題，正待有識者三思。

一、千年傳承，究竟是「命脈」或是「移植」？在參觀人潮眾望所歸與兩岸風雲日愈緊張之間，有關部門的意識處境尷尬，也讓看熱鬧者無所適從。畢竟，文化絕非政治能擺弄，而政治卻能斷文化之生死。當局的執迷，有待釐清。

二、近年國內藝壇的一窩蜂「動漫風」「幼稚化」「網紅潮」正引領風騷；然而，設想時光推向千年後，這些臺灣當紅藝術經得起時間考驗嗎？只會是千年後大宇宙、大地球文化巨流中的一小點滴嗎？

三、千年留三寶，十年得一見，三畫尊為國寶名符其實。反觀今日之「范郭李」畫家安在？試問今日之「谿早萬」作品何覓？若未及時栽培創造者，若未及時典藏經典作，等到若干年後，本地文化藝術薄弱的只剩下「酸菜白肉鍋」一般的流俗藝術品嗎？假使冷酷現實讓今之「范郭李」淪落於「飯鍋裡」，其情何以堪呢？

四、輿論媒體在煙火與八卦版面之隙，偶有藝文新聞，卻執著在「隱藏簽名」與「三條抹布」的花邊枝節。如何讓觀眾的眼光離開輸出大圖和動畫視頻？讓烏合的普羅除了有依序排隊的修養之外，進一階薰陶得以登堂入室，深度理解藝術，步入藝術的堂奧呢？

大展已閉幕，名畫得以入匣喘息。此時，外雙溪的流水依依，萬壑的松風聲正濤濤不絕。

作者為藝術創作者

照片來源：國立故宮博物院YouTube截圖。

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