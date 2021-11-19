【愛傳媒陳朝平專欄】傍晚，手機跳出新聞快訊：才因病保外就醫，孫道存罹癌逝世，享年72歲。

瀏覽各新聞網的報導，中央社的標題則是《孫道存爭議人生落幕，昔日紅頂商人2度淪階下囚》；其餘媒體，則多聚焦在他的官司始末、多段婚姻和豐富情史。曾經「輔佐」孫道存進軍電信事業多年的好友，私訊我四字：不勝唏噓。

初識孫道存，是在太平洋電線電纜投資翡翠灣俱樂部招募會員的說明會上。彼時的孫道存，年輕、瀟灑、風流倜儻，是台灣第二代企業家的小領袖，各式各樣新創公司的投資機會，都會找他尬上一腳，記憶中，好像還有媒體給了他一個封號---「投資王子」。

1993、94年，因傳說政府即將開放民間企業經營傳呼業務（Paging），我開始涉足通訊產業。電信民營化正式展開後，太平洋電信電纜決心投入人稱「小哥大」（CT-2）的單向移動電話市場，我和太電以及孫道存也有了更多的接觸。

太電進軍電信業務，真正衝鋒陷陣的靈魂人物是副董事長李大程，董事長孫道存只能算是幕後「運籌帷幄」吧！不過，人前人後，李大程還是挺尊重孫道存的意見。

太電投資各項電信事業時，參與交通部的標書、執照審查會議，網路建設、服務開通等各里程碑的記者會，都由孫道存掛帥主持。太電投資電信業務，我因引進國外合作夥伴、參與立法遊說、撰寫標書、媒體溝通等事務，和李大程、孫道存等人有了更緊密的合作關係，彼此也更孰悉了些。

太電投資美國摩托羅拉主導的衛星大哥大銥計劃（IRIDIUM）後，有一回，孫道存赴美訪問摩托羅拉，我透過關係，安排駐美代表處派員從旁協助，為此，摩托羅拉特地升起了青天白日滿地紅的國旗，駐美代表處很滿意，孫道存臉上也有光，賓主盡歡。孫道存返台後，稱呼我的時候，似乎更為親切。日後，他許多對外的發言，也多要求我預擬發言內容，代筆新聞稿。

1996年，政府決定開放民間企業經營四項電信業務，分別是GSM行動電話、傳呼業務、行動數據以及群集無線電話系統。太電挾著參與銥計劃和投資CT-2的傲人經驗，邀集長榮、富邦、大陸工程、宏碁四家大企業組成投資行動電話的團隊，也順利地拿下了全區行動電話的牌照，也就是今天的「台灣大哥大」。

為了順利取得行動電話經營許可（執照），當時，太電甚至不惜賣掉了非常賺錢的香港港麗酒店，將資金匯回台灣，挹注行動電話網路所需。

拿下行動電話經營許可後，孫道存做了一個出人意料的決定——撤回傳呼業務、行動數據以及群集無線電話系統經營執照的申設的行動，形同主動放棄其他三項電信業務。

據說，行動電話經營許可發放後，當局找孫道存談話，有意無意地暗示他不要吃光抹盡，應該要將經營其他電信業務的機會讓給中小型的企業，以示政府開放電信市場、雨露均霑的恩典。

從這一段逸聞看來，中央社指孫道存曾經是「紅頂商人」，恐怕是溢美之詞。就我所知，孫道存雖然是第二代企業家的小頭頭，也曾經出掌工商建研會等工商團體，不過，他生性疏懶瀟灑，似乎不太用心經營政商關係，電信市場開放時，台灣政壇當家作主的是李登輝，孫和李並不親近，但李登輝若有特別「指示」，孫倒是非常配合。李登輝高舉戒急用忍旗幟時，孫道存頗為支持，關係兩岸的活動，行事也頗為低調。

說白了，孫道存只是個聽話的富二代，長袖善舞，也只限於商海和歡宴場所，說他紅頂，未免言過其實。

無論是有心還是無意，反正，孫道存的這項決定，讓當初投資三項電信業務的外資夥伴，頗為不滿，但當局的「施壓」，卻讓太電專注行動電話業務，逃過錯誤投資的一劫。

事實證明，傳呼、行動數據和群集式無線電話系統，都是過時的技術，執照發出後，相關業務難以推展，取得經營執照的企業，最後也都宣告倒地不起。

1998年民營行動電話公司陸續開台後，太電的行動電話系統，風生水起，託了某綠營大老「攪局」的福，原名太平洋電信公司被迫改名為「台灣大哥大」，拉出長紅，不久就超越中華電信的行動電話業務，成了業界的領頭羊。

2000年，陳水扁接掌政權前，交通部臨去秋波，召開固網執照投標審議會議，太電如願以償，又取得一張全區執照，多年來，孫道存和李大程苦心經營的電信版圖，至此宣告完整。

不知道是不是壯志已酬，固網執照到手後，孫道存越發地神隱了！不久，傳說他父親孫法民創辦的太平電信電纜公司財務出了狀況，還聽說，他和富邦銀行等銀行團有些債務的問題。

再不久，富邦集團全面接掌包括行動電話和固網業務在內的台灣大哥大公司，當初為太電取得行動電話和固網執照的原班人馬，黯然退出。

台灣大哥大第一任董事長孫道存，就此從電信產業陣營裡消失；只剩下媒體的影劇新聞、八卦雜誌裡，還能搜尋到孫道存的身影和他身邊那些流轉不息的MM。

和孫道存「共事」多年，公事上多有往來，酬酢宴客的次數，屈指可數。贏得固網執照後，孫道存邀請投標團隊和重要股東，共進晚餐，餐後也安排紅酒嗨歌。那晚，孫道存躊躇滿志，神情光彩，大杯乾杯，拿起麥克風，高歌英文歌曲，甚是瀟灑。

21年後，當年叱吒商場的孫道存，帶著一身病痛、官司和誹聞、走到了人生的終點站。他的一生，曾經叱吒、曾經瀟灑、曾經狂歡，不免殞落。想來，不勝唏噓。

作者為資深媒體人

照片來源：法務部行政執行署截圖。

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