逸達生技(6576）19日宣布，接獲授權夥伴 Accord Healthcare 通知，加拿大衛生部 Health Canada 已核可前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫 克的新藥上市申請。

逸達於美國東岸時間 11 月 17 日下午接獲合作夥伴 Accord Healthcare 通知，加拿大衛生部 Health Canada 已完成柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克針劑(CAMCEVI 42 mg leuprolide injectable emulsion，即 FP-001 50 毫克)新藥上市申請(New Drug Submission NDS)審查，並授予上市許可。

創辦人暨董事長簡銘達表示，這是CAMCEVI 42 毫克繼今年 5 月取得美國藥證後，又在加拿大取得上市許可，這是逸達在全球主要市場重要的關鍵里程碑。逸達將持續與 各市場授權夥伴積極準備 CAMCEVI 42 毫克上市相關事宜，盡快將此創新劑型新藥帶至醫護與病 患手中。

根據 Transparency Market Research 統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場(prostate cancer therapeutics)接近 100 億美元，預估 2027 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 196 億美元， CAGR 為 8 %。IMS 數據資料顯示，2018 年 GnRH/LHRH 荷爾蒙療法藥物市場為 44 億美元(所有適 應症)，以 Leuprolide 類成分之銷售額達 24.92 億美元(占 56.6%)。 逸達於2019年2月將CAMCEVI授權予Accord Healthcare，授權區域為除了美國、中國大陸、 日本、台灣，以及稍早已簽訂經銷授權合約的以色列、土耳其及中東之外的全球市場，2020年11 月與中國長春金賽藥業達成CAMCEVI中國市場的授權合作、2021年3月與Intas Pharmaceuticals簽訂 美國市場授權合作，Intas美國子公司Accord BioPharma Inc. 將負責Camcevi於美國之市場銷售。