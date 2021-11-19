中華經濟研究院連續進行5年的「國人安心樂活享退調查」 ，2021 年版最新公布，除了已有數據佐證的國人以股票作為投資理財工具的比重大幅提升，國人在 ETF的投資比例亦大幅增加。

調查團隊指出，不論未退休、或已退休族群，投資 ETF 比例逐年增加，未退休族群自2017年的 1.96％快，速成長至2021年的37.6％；已退休族群自2017年的 1.44％，增加至2021年的29.3％，顯示我國民眾對 ETF 投資商品接受程度越來越高，也讓不同主題的 ETF 商品更加具備市場潛力。

此項持續性調查，由富邦投信自2017年開始委託中華經濟研究院，針對不 同世代在退休理財的態度規劃，調查對象主要 針對我國25 歲以上民眾，在財務收支、退休準備、理財工具及預期偏好等四大面向，透過電話調查及網路問卷等方式進行抽樣分析。

至於股票投資，調查團隊分析，年輕族群投資心態較以往更為主動積極，相對上，以儲蓄險為主要理財工具的比重則出現下 降趨勢，以年輕族群減少幅度較為顯著。

中經院認為，上述調查結果與目標期限基金概念相符， 屬於健康的投資模式，年輕族群是應增加高風險產品的投資配置比重，才得以累積退休基金。