今天美國職棒年度大獎來到重頭戲，大家熱議多時的美聯、國聯MVP得主重磅出爐，美聯最後由天使日本「二刀流」大谷翔平摘下，國聯則是由費城人強打王子哈波(Bryce Harper)獲得，兩人在聯盟群雄中脫穎而出，相當不容易。
台灣時間一早MLB官網就開始進行頒獎前介紹，先由國聯進入決選的球員開始，分別有哈波、國民外野手索托(Juan Soto)和教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，然後開始放出它們賽季的精采鏡頭和數據分析，接著畫面與3人連線。
最後哈波拿下17張第一名選票、9張第二名選票、2張第三名選票力奪國聯MVP， 索托拿下6張第一名選票、11張第二名選票、 7張第二名選票，小塔提斯則拿下2張第一名選票、5張第二名選票與15張第三名選票，公布得獎後哈波在一旁團聚的家人都為他感到開心。
哈波本季488打數擊出151支安打、35支全壘打、84分打點，並有13次盜壘，打擊率.309，攻擊指數1.044，表現到球季後半段越來越猛，讓人驚豔，這次獲獎也讓他成為費城人隊史第8位，最近一次是07年的羅林斯(Jimmy Rollins)，還有06年的霍華(Ryan Howard)。
另外哈波還創下一項寶貴紀錄，成為大聯盟史上第5位在2隊奪下MVP球員，他05年曾在國民拿下國聯MVP，而之前達此紀錄名將有傑米福克斯(Jimmie Foxx)、邦茲(Barry Bonds)、羅德里格茲(Alex Rodriguez)和法蘭克羅賓森(Frank Robinson)，都是首屈一指的超級球星。
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