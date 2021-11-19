今天美國職棒年度大獎來到重頭戲，大家熱議多時的美聯、國聯MVP得主重磅出爐，美聯最後由天使日本「二刀流」大谷翔平摘下，國聯則是由費城人強打王子哈波(Bryce Harper)獲得，兩人在聯盟群雄中脫穎而出，相當不容易。

Make some room on the mantel. @bryceharper3 is your 2021 National League MVP. pic.twitter.com/E2QaX8ZQmq — MLB (@MLB) November 18, 2021

台灣時間一早MLB官網就開始進行頒獎前介紹，先由國聯進入決選的球員開始，分別有哈波、國民外野手索托(Juan Soto)和教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，然後開始放出它們賽季的精采鏡頭和數據分析，接著畫面與3人連線。

最後哈波拿下17張第一名選票、9張第二名選票、2張第三名選票力奪國聯MVP， 索托拿下6張第一名選票、11張第二名選票、 7張第二名選票，小塔提斯則拿下2張第一名選票、5張第二名選票與15張第三名選票，公布得獎後哈波在一旁團聚的家人都為他感到開心。

Only 4 players have won an MVP award with two franchises:



Frank Robinson: Reds, Orioles

Barry Bonds: Pirates, Giants

Alex Rodriguez: Rangers, Yankees

Jimmie Foxx: Athletics, Red Sox



In case you were curious with Bryce Harper, who won in 2015 with the Nationals, being a finalist — Sarah Langs (@SlangsOnSports) November 15, 2021

哈波本季488打數擊出151支安打、35支全壘打、84分打點，並有13次盜壘，打擊率.309，攻擊指數1.044，表現到球季後半段越來越猛，讓人驚豔，這次獲獎也讓他成為費城人隊史第8位，最近一次是07年的羅林斯(Jimmy Rollins)，還有06年的霍華(Ryan Howard)。

.@bryceharper3 is the first @Phillies player to win MVP since Jimmy Rollins in 2007. pic.twitter.com/bML7APogSR — MLB Stats (@MLBStats) November 18, 2021

另外哈波還創下一項寶貴紀錄，成為大聯盟史上第5位在2隊奪下MVP球員，他05年曾在國民拿下國聯MVP，而之前達此紀錄名將有傑米福克斯(Jimmie Foxx)、邦茲(Barry Bonds)、羅德里格茲(Alex Rodriguez)和法蘭克羅賓森(Frank Robinson)，都是首屈一指的超級球星。