「雞排妹」鄭家純去年砸下6千萬，買下大安區豪宅，昨（18日）不僅分享詳細的驗屋過程，更邀請專業友人一同驗屋，還不忘笑稱「處女座驗屋是建商的惡夢」，短短時間就引起上萬網友熱議。

鄭家純昨（18日）到去年購入的千萬豪宅驗屋，只見她拿著水平尺量配電箱，表示不是只量水平，是因為肉眼看起來有歪才量，但畢竟驗屋還是要託付專業，因此請做餐飲集團裝潢的友人幫忙驗，她強調一坪市價破百萬的建案，若不看得很仔細似乎太過份，更笑稱「處女座驗屋是建商的惡夢」，接著列出一長串驗屋清單，表示這是和建商代表人溝通後，彼此認同需要優化的項目。

對於有相關從業人員為此不滿，認為一坪破百萬又不是百萬營建成本，她強調「以屋主的角度，不會去碎唸建商找的工班做不好，該做好的部份，我認為是建商要負責」，不然30坪空間誰想驗屋驗三小時，也順便提醒買房的人，可以多查關於驗屋注意事項，不過驗屋貼文卻釣出酸民回應，她則表示：「網路打字發洩負能量很輕鬆，但為什麼對方得活該接受你的情緒？ 」

對此，許多網友紛紛留言：「驗屋嚴格又怎麼了？不是應該的嗎？去看日本人驗屋，才真的叫一個龜毛 」、「驗屋明明是買方權利，不知怎麼這社會總是有些人喜歡檢討主張自己權利的人 」、「畢竟花了那麼多錢買房，誰不想要最完美的交屋」。