竹聯幫明仁會「超重量級」組長曝光 砸車毆人討債樣樣來

全台「棒球隊」暴力事件頻傳，圍毆、砸店事件屢屢發生；新北市竹聯幫仁堂明仁會杜姓幹部今年3月起夥同小弟在新北多處暴力砸店、開車衝撞民眾，警方昨（18）逮到杜男等10人，查扣多把西瓜刀、毒品等證物，其中主嫌杜男為明仁會組長，遭警方上銬步出警局的畫面，「身材」意外引發關注。

該名杜姓組長夥同小弟在新北市各處暴力討債，行事作風相當囂張跋扈，如今落網畫面曝光，只見杜男身形相當大隻，步出警局時不發一語，面對媒體提問「為什麼要砸店」、「家人知道做壞事嗎？」均低頭由警方帶離現場，後方一行同夥小弟則同樣在警方戒護上移送法辦。

警方蒐證半年後，昨持拘票到杜男住所將10名犯嫌拘提到案，查扣多把西瓜刀及球棒、行動電話、毒品咖啡包及愷他命等相關證物，訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

警方指出，杜男涉嫌夥同多名小弟，從今年3月起多次以暴力手段涉嫌傷害、毀損、妨害自由、暴力討債等犯罪行為，氣焰囂張，警方陸續追蹤嫌犯發現，杜男曾因與民眾發生糾紛，就在洗車場夥同小弟當眾砸店，甚至因為約談民眾到指定地點，直接開車衝撞，屢次犯案，造成數人受傷。