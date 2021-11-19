四大公投案，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將於12月18日舉行投票，對此，前綠委沈富雄預估，四大公投中有三個應該會過，核四則是打問號。

沈富雄今（19日）在時事節目《POP撞新聞》上表示，四大公投議題到目前為止，是民進黨打得比較有節奏，氣勢也比較好，但是因為累積的民怨很深，儘管民調上來看，民進黨有比較上來，但是否會一路上去，自己持疑問態度。

沈富雄指出，國民黨很早跟他說，一定會打萊豬議題，他覺得國民黨是「柿子挑軟的吃」，反萊豬的支持度一路都遙遙領先，但現在媒體都開始以核四是否為國民黨的破口來討論藍營內部分裂，所以他打從開始就認為國民黨要打「核四」才對，打最困難的議題。

對於四大公投的結果，沈富雄預估，應該會過三個，核四則是打問號，而公投結果是否會造成行政院長蘇貞昌下台，影響2022和2024的選戰，沈富雄認為，「這在歷史裡頭是小事」。