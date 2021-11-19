終端市場新興應用需求增溫，耕興(6146)營運動能可望延續到明年，耕興特助周煒哲表示，公司整體的接單狀況自今年第2季起即逐步轉強，整體訂單能見度已看到明年上半年，接單動能將助力今年第四季營運延續到明年營運有望持續再創高峰。

受惠於數位科技轉型、工業4.0、企業4.0、元宇宙等所有的趨勢，無疑著見5G NR、WiFi6/6E等所帶來的科技新變革，加速了各產業對於具有通信與無線網通功能的終端設備需求提高，根據全球行動通訊供應商協會(GSA)的最新報告數據指出，隨著全球5G NR商用化，越來越多終端設備開始應用5G NR技術，從2021年1月底全球已有588個公布應用5G NR之終端設備，截至10月底已來到1115個，且67.7%約755個設備是已在市面上銷售；而在商用5G設備中，智慧型手機有550款(占近5成)、室內外FWA用戶端CPE設備有190款(占17％)，也有20台筆電、其他355台設備包括無人機、電視、車載路由器、AR/VR頭戴設備等，可見5G NR技術的滲透率持續提升，應用的範圍廣度逐步打開，加上晶片研發業者也開發新規格5G基頻晶片、WIFI6E等無線平台裝置，未來電子移動裝置、移動通訊產品的將走向無線化，甚至汽車、醫療設備、工廠機器設備等走向萬物聯網技術，龐大檢測量體(Model)將持續創造耕興業務接單龐大的拓展空間。

品牌廠商進而開發聯網消費性電子產品的Model數量湧現，致使耕興接單動能持續強勁，也堆高了公司布局於台、中、美三地的產能稼動率提升，挹注耕興今年前3季營收毛利率與獲利表現皆登歷史新高峰！前3季毛利率突破50%，每股盈餘8.24元，已超過去年全年度的8.03元，累計前10月合併營收達35.58億元、年增23.43%，其中行動通訊產品的檢測案件量較去年同期明顯大幅增加，尤其5G NR智慧型手機接單表現優於預期。

周煒哲表示，公司整體的接單狀況自今年第2季起即逐步轉強，尤其是在5G NR智慧型手機方面，目前手握仍有數款最新機種尚未結案，加上高階無線網通的檢測量，整體訂單能見度已看到明年上半年，由於一支5G NR的新機種檢測項目數量必定涵蓋原有技術的檢測項目、測試複雜度也較高，因此拉升了單一機種之檢測費用大幅增加，今年第3季營業毛利率達52%、稅後EPS為3.14元創歷史新高，即可見耕興在整體成本費用固定下，將隨著營收規模的放大，帶動營業毛利率與獲利表現有機會持續向上攀升，整體接單動能將助力今年第四季營運延續到明年營運皆有望持續再創高峰。耕興在5G NR(FR1 & FR2)、Wi-Fi 6E全球最新檢測技術上保有絕對領先的競爭優勢，耕興從創立以來持續耕耘檢測技術，不僅是國內唯一蟬聯多年PTCRB協會(北美PCS型號認證管理委員會)認可之傑出貢獻獎的實驗室，亦在2021年在5G NR檢測的表現上取得多項全球第一，包括協助客戶取得全球首張美國FCC頒發5G NR mmWave(FR2毫米波)智慧型手機證書、全球第一支智慧型手機採用高通解決方案的5G NR歐盟CE證書、以及全球首張5G NR mmWave CPE產品之美國FCC證書等，再顯示耕興身為全球檢測認證標準共同制定者之一的競爭實力與優勢，持續拉開與同業之間的差距，亦是各大品牌廠商檢測業者的首選。耕興將憑藉領先全球同業最完整及齊全的5G NR測試設備、人才及國際認證管道等，穩穩掌握未來消費性電子產品和行動通訊裝置大幅成長的檢測需求，增添公司未來營運持續向上攀升。