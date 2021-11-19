根據韓國央行19日最新數據，該地10月生產者物價指數(PPI)創13年來最大增幅，表示原油價大漲使得通膨壓力大增。因此，為緊縮市場貨幣，韓國央行有可能會在11月底繼續升息。

繼9月成長7.6%後，韓國10月PPI年增8.9%，創2008年10月以來最大增幅外，且連續第11個月上漲。至於單月相比，韓10月PPI月漲0.8%，也大於9月的0.4%。

其中，像是原物料、零組件、以及設備等工業用品大增15.4%，是韓國10月PPI又漲的主要推手，尤其煤炭與石油產品價年增率竟高達85.6%。另外，水電瓦斯等公共設施、農畜漁產品，以及服務方面的生產者價格，也分別上漲6.2%、2.6%與2.4%。

近來飆升的國際原油價格，18日突然跌至近六周新低，因傳出美國正要求一些主要原油消費國，可否釋出戰略儲油以抑制高漲油價。中國大陸也表示，正在調降油的儲存量。

25日，韓國央行將舉行2021年最後一次利率決策會議，10月時該地央行曾表示，正考慮是否會在即將舉行的會議中，宣布再次加息。目前，韓國的利率已經升至0.75%。

在10月中旬韓國央行曾指出，通膨可能會超過8月預測的2.1%，下周利率會議時，可望發表最新通膨數據。