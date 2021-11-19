新冠疫情肆虐全球，使得大筆資金回流台灣，許多手上握有閒錢的人，苦無理想的投資機會，例如現在銀行定存利率約在1%左右，無法抵抗物價飛漲的通膨壓力，而股市的波動起伏來得快去得也快，較不適合想要追求財富穩定成長的低風險型投資客，因此具有穩定租金收益，投報率佳的店面型不動產，成了極受歡迎的投資標的。

苗栗在地優質建商「高錦建設」，深耕當地多年，推出住商合一透天宅「皇金寶二期」，以其商機無限的絕佳地理位置，與滿足商業自住需求的房型產品，吸引到不少想要來苗栗創業與生活的北部民眾。

皇金寶二期鄰近苗栗縣政府，附近店面人潮絡繹不絕，商機無限。(圖/業者提供)

【皇金寶二期位正核心地段 大批人潮帶來無限商機】

「皇金寶二期」位在中正路與中山路上，而中正路素有「金融一條街」之稱，基地四面臨路，且正好處於苗栗市縣政特區、金融街與黃昏巿場三大商圈正核心地段，鄰近苗栗縣政府及其他公家機關，而距離中苗黃昏市場、中華電信、郵政總局、建功國小、苗栗高中與苗栗車站也都是10分鐘以內的步行路程。由於各機關單位匯聚於此，不難理解區域內店家為何能一直保持著絡繹不絕的人潮，進而帶來龐大商機。

素有「金融一條街」之稱的中正路，處在三大商圈正核心，是苗栗的黃金地段。(圖/業者提供)

【高錦建設秉持選材實在傳統 打造大樓規格頂級透天宅】

高錦建設採高規格來規劃四層樓高級透天宅「皇金寶二期」，以現今缺工缺料、營造成本飛漲的情況來說，十分難能可貴。從柱筋搭接階段，便使用「鋼筋續接器」，並選用大樓等級的4000磅混凝土，使屋體結構強韌穩固，而在基礎深度、樓高、牆厚、版厚部分均全面升級，屋體外牆除進行紮實的防水工程外，還選用印度桃木花崗石與冠軍牌丁掛磁磚，讓建築內部堅實牢固，外觀美觀氣派。

內部格局方面，分為自住型店面與投資型店面，都可以申請公司行號。以自住型店面來說，現階段享有優惠價，總價2,168萬起，而投資型店面的面寬5.2米，深度達12.82米，門口可停放兩部車，後方巷道內則設置5個機車位，一樓部分不受法定停車位限制，可進行全域規劃，還贈送7-11等級直式或橫式招牌、攝影機監控與鋁捲門等設備，且一樓無「法定停車位」佔據內部空間,無論是自營店、賣場、診所、補習班、小吃店，還是連鎖商家，都能夠順利進駐。

樓上則設計6~10間大套房，每間套房約8~9坪，均附有衛浴開窗與工作陽台，套房都附有台電獨立電表，烤漆鋼板門、智慧密碼鎖，以及儲熱型電熱水器。以附近公家單位林立，在當地就業的新進公務員、老師等，皆有租屋需求，未來高投報穩定租金可期。

【高錦建設深耕苗栗20年 建立優良口碑】

高錦建設從民國87年成立至今，經營苗栗地區已有20多年的經驗，推出許多大型建案，在苗栗巿、公館、頭份、竹南、後龍一帶皆有他們的作品。一路走來，高錦建設就十分注重前置規畫，建材選擇嚴謹，在管線配置等小細節上，更照顧到住戶需求，目的就是讓消費者住得開心，更住得安心。

這次推出絕版住商合一透天宅「皇金寶二期」，在規劃上十分貼近市場需求，以目前成交的客戶來看，有將近一半是來自於外縣市，顯示其他地區的民眾，也看見了黃金地段的商機，想要來苗栗一圓創業夢想的人，應趕緊把握。