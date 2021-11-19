晶圓代工龍頭台積電的優渥待遇讓許多人趨之若鶩，有網友曝光在台積電擔任設備工程師的內幕，儘管工作3年後年薪200萬是基本盤，但每日工時平均12小時是基本，且一個月面對3種作息的輪班，被迫犧牲生活品質與家人相處時間，需要把精力百分百奉獻給公司。文章引起熱議，有人感嘆這種操法，就算有錢也沒命花。

該名網友在PTT論壇上分享擔任台積電設備工程師的經驗談，從入職門檻、上班工時、工作內容到未來職涯建議等議題，鉅細靡遺狂列22點，引起熱烈討論。他認為，台積電的薪水雖比外面好很多，但需要將百分百的時間與精力奉獻給公司，且除非未來生涯有意繼續待在產線，不然在產線的工作內容完全學不到專業技能，只能學到如何做人而已。

首先，針對進入台積電擔任設備工程師的門檻，他指出，至少要是理工背景出生，但在裡面任何學校背景都有看過，從四大碩士一直到私大學士都有，所以門檻很低。

其次，原Po透露，設備工程師每日的平均工時達12小時，且每個月需要輪10至12天的日班、5天小夜班，另外5至6天則為大夜班，等於一個月內要適應3種作息。

薪水待遇方面，他表示，跟外面的科技業比錢相對多，第一年就有百萬年薪，之後逐年年薪增加10萬至30萬不等，只要考績不要太差，在台積電待3年後年薪200萬是基本盤，不過詳細數字也會因為每個人的輪班、加班及分紅而有所不同。

原Po坦言，設備工程師的未來發展性偏低，如果要繼續從事相關工作，到設備代理商年薪要打7至8折，若是到其他晶圓廠則要打5至6折，但工作Loading可能相對較低，不過狀況因人而異。

最後他總結擔任台積電工程師的心得，「台積電只有操跟更操兩個選項而已，待遇部分相對好很多，但沒有錢多又讓你爽的這種事，會給你這麼高的待遇，通常會要你 100% 的時間和精力貢獻給公司。」

此外，他認為，在產線上無法學到專業技能，出來找工作不走產線相關非常難找工作，「能學到的大概就是怎麼做人，良心建議，真的不幸進去了，不想做就趕快出來。」

至於什麼樣的人適合擔任台積電設備工程師，他表示，「缺錢、對修機有興趣、白天睡得著（因為要輪夜班）及願意捨棄和家庭相處的時間，犧牲自己的生活品質的人才適合。」

文章一出引起熱烈回響，不少人認為文章內容相當中肯且客觀，「有錢也沒命花」、「推，很詳細的分享」、「其實年薪200W是很大的誘因，但真的要待得下去」、「感謝分享得如此詳盡」、「真的是難得實際的文章，只能推了」、「生命健康安全，還是遠離設備工作吧」、「你說的很好，真的中肯，跟我朋友的遭遇一模一樣」、「這種操法能做到40歲也不簡單。」