台鐵內灣支線事故「擦撞種菜婦」上員到竹中恢復行駛 09:442021/11/19 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵內灣支線列車19日上午傳出擦撞到種菜婦人，婦人送醫時意識清楚。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵內灣支線列車19日上午傳出擦撞到種菜婦人，婦人送醫時意識清楚。（翻攝照片） 台鐵內灣支線19日上午9點26分，傳出撞到人的意外，上員站至竹中站一度暫停通車，影響雙向南下北上列車，不過19日上午10點22分已恢復正常通車，而列車撞到年約58歲的種菜婦人，該婦人送醫時意識清楚，事故原因仍待調查釐清。 據了解，火車疑似撞到一名年約58歲，當時在種菜的婦人，新竹縣消防局前往救助，婦人意識清楚、沒有明顯外傷，不過左腰疼痛，已經送往新竹馬偕醫院治療。 內輪差車禍意外頻傳 中華車會與國小學童道安課程寓教於樂 台中向上路車禍頻傳測速照相設備卻不用 副市長：儘速通過檢驗並裝置 #竹縣 #台鐵 #內灣支線 #死傷事故 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄城中城大火 區段徵收需考慮稅務 16:532021/11/17 財經 女車勤員只能穿裙子「寒風中受凍」挨轟 台鐵辦意願調查 12:442021/11/17 生活 國道級規格 彰化三芬路搶修通車 04:102021/11/19 地方新聞 黃珊珊視察臨檢復業酒店 好奇問：為什麼叫制服店？ 店家成粉絲求合照 05:582021/11/18 社會 陸電動自行車自燃事件頻傳 社會憂心吞噬公共安全 09:292021/11/18 兩岸 拒退7萬大衣掀貴婦大鬧 微風業者724字聲明：絕無調包 17:172021/11/17 社會 20歲男騎士擦撞小貨車彈飛對向車道 慘遭休旅車輾過驚悚影片曝光 16:252021/11/17 社會 國五南下25.3K火燒車未釀傷亡 車潮回堵4公里紓解中 09:332021/11/19 社會 導入智慧路側系統 經濟部：預期帶動智慧交通5億產值 17:252021/11/18 財經 行人走斑馬線遭小黃撞飛 警到場一看苦主驚：是所長... 16:162021/11/17 社會 「快變蒸汽火車」2004區間車冒煙停靠彰化站 台鐵曝原因 09:182021/11/18 生活 社會熱門新聞 重機「插」進賓士騎士倒掛慘死 同行車友驚爆：騎170追不上 - 社會 顏寬恒不忍了！周玉蔻控「酒醉隨意便溺」 發言人按鈴開告 - 社會 社會9點檔》律師在高鐵放行李箱炸彈 逃亡大陸爽玩3P - 社會 竹聯幫明仁會砸車毆人 「超重量級」組長被逮畫面外界驚呆 - 社會 6秒撞擊瞬間！重機撞賓士插入車中 騎士倒掛車身血流滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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