台鐵內灣支線列車19日上午傳出擦撞到種菜婦人，婦人送醫時意識清楚。（翻攝照片）

台鐵內灣支線19日上午9點26分，傳出撞到人的意外，上員站至竹中站一度暫停通車，影響雙向南下北上列車，不過19日上午10點22分已恢復正常通車，而列車撞到年約58歲的種菜婦人，該婦人送醫時意識清楚，事故原因仍待調查釐清。

據了解，火車疑似撞到一名年約58歲，當時在種菜的婦人，新竹縣消防局前往救助，婦人意識清楚、沒有明顯外傷，不過左腰疼痛，已經送往新竹馬偕醫院治療。