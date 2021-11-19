逸達(6576)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克獲加拿大上市許可，今日股價開高走高，晨盤一度衝上94元，漲幅超過3%。逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，這是繼今年5月取得美國藥證後，在全球主要市場所達到之另一關鍵里程碑。逸達將持續與各市場授權夥伴積極準備CAMCEVI 42毫克上市相關事宜。

逸達接獲合作夥伴Accord Healthcare通知，加拿大衛生部Health Canada已完成柳菩林(Leuprolide)前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克針劑(FP-001 50毫克)的新藥上市申請審查，並授予上市許可。

CAMCEVI 42毫克是治療晚期前列腺癌的柳菩林(Leuprolide)新劑型新藥，為柳菩林胜(月太)含量42毫克預充填式6個月緩釋針劑。逸達通過自行開發的SIF穩定注射劑型平台技術，成功克服三十年來高活性柳菩林針劑在保存與使用上的技術挑戰，突破市售產品無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，其便利使用、舒適、安全、施打劑量準確等特性賦予CAMCEVI 42毫克高競爭優勢及市場潛力。

據Transparency Market Research統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，CAGR為8 %。IMS數據資料顯示，2018年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場為44億美元(所有適應症)，以Leuprolide類成分銷售額達24.92億美元(占56.6%)。