台股今早挑戰「萬八」大關，光電族群表現優於大盤，中揚光(6668)、佳凌(4976)等率先漲停，投信法人看好台股輪動向上。而在新台幣匯價方面，外資昨天再買超台股101億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.8元開盤，隨即升破27.8元的壓力區，第一盤匯價為27.795元，升值0.8分。早盤台北股匯雙揚。

美元指數近期彈升，但仍止不住新台幣強升態勢，民眾手上如果有閒置資金，建議趁此機會，布局外幣資產。根據央行統計，新台幣兌美元匯價10年期均線約30.3元，目前匯率27.8元上下，已是20多年來的低點，這也讓許多人伺機撿便宜，低接美元。

近期美國零售銷售數據表現強勁，帶動國際美元一度升破96關卡再探波段新高，本周新台幣隨亞幣偏弱，使美元兌新台幣一度升27.845，惟台股續強及出口商進場拋匯使美元升幅收斂，近期新台幣在27.8元尋求支撐。

匯銀分析，在Fed 提前升息預期濃厚下，國際美元可望維持強勢，然因台股表現良好，外資偏向匯入，加上台灣出口表現亮麗，出口商拋匯實質需求將續對台幣提供支撐，預期台幣將在多空拉鋸下難脫盤整格局，將持續在27.70～27.90價位間上下波動。

新台幣匯價多方因素除台股續強外資匯入外，台灣10月出口突破400億美元再創新高，支撐台幣在出口熱絡下維持偏強格局。