高雄市警察局為表彰警局同仁偵破重大、社會矚目案件及維護社會治安的卓越貢獻，為提振基層員警士氣，在公開表揚後，會頒發「P力雄警」警察局長公仔，期望同仁能見賢思齊，全力投入治安工作；近日警察局長公仔悄悄改版換裝，讓基層大玩「大家來找碴」，結果發現前後任公仔有8處特點不一樣。

舊版「P力雄警」公仔手中拿盾牌和配槍，可愛中帶有幾分刑警形象。（石秀華攝）

高雄市警局頒發「P力雄警」考量行政警察和刑事警察在治安維護有不同的功能及任務，因此區分刑事警察和行政警察2大類別，其中刑事警察包括各分局偵查隊、少年警察隊、婦幼警察隊及刑警大隊各分隊；行政警察則包括各分局派出所及警備隊、保安警察大隊、交通警察大隊各中隊及捷運警察隊。

新版的「P力雄警」拿掉舊版公仔中手中所拿的盾牌和配槍，多了幾分斯文氣質。（石秀華攝）

警局從刑事警察和行政警察所偵辦案件的類型、辛勞度、對治安助益和提升以及警察正面形象等4大面向進行審核。

前任高市警察局長劉柏良任內，警局僅製作小公仔夾子。（石秀華攝）

高雄市警察長黃明昭到任10個月期間，由於前任局長劉柏良只留下一個簡易公仔夾，還來不及製作公仔就黯然下台，黃明昭到任期間仍沿用前任警局長李永癸時代製作的「P力雄警」公仔，但近日「P力雄警」公仔卻悄悄改版換新裝，引發基層大玩「大家來找碴」的遊戲。

基層從前後任的「P力雄警」公仔比一比，發現髮型、配槍、盾牌、袖招、腮紅、姿勢、彩帶高以及警局長由前任局長李永癸換成現任局長黃明昭等8處特點不一樣。

改版後的「P力雄警」公仔多了瀏海、臉上兩點腮紅不見了，擺的姿勢也不一樣，但卻少了警察應有的配槍以及攻堅用的盾牌，改以雙手叉腰的姿勢，看起來雖多了幾分斯文氣質，但少了幾分刑警應有的衝勁和威嚴。

有基層警認為「P力雄警」既然分行政警察和刑事警察，應該有不一樣的版本，公仔的階級也不應只是侷限於「三線三星」，這樣公仔到手會更有意義。