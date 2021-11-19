據《路透社》、《德國之聲》與《美聯社》等外電報導，台灣駐立陶宛代表處於18日正式掛牌運作。這不僅是實質的大使館，也是歐洲首個以台灣為名的代表處，讓台灣稱此為中國大陸打壓下的重大外交突破；不過，北京先前就已多次對立陶宛施壓，指控維爾紐斯破壞大陸主權與領土完整，如今更是在深夜發出警告：一切後果立陶宛自行負責。

※北京：立陶宛違反一中原則

《德國之聲》指出，相較於在歐洲與美國其他地方，台灣外交機構皆以台北為名(如駐美國臺北經濟文化代表處)，這是首次以台灣為名在歐洲設立實質大使館，以避免落入北京長期以來主張的「台灣為其固有領土」論述之中。

對此，《路透社》引述北京外交部於18日深夜發出強烈警告；大陸外交部發言人表示，「立陶宛不顧中方強烈反對與多次勸阻，批准台灣設立所謂的駐立陶宛台灣代表處。此舉等同在世界上製造一中一台，公然違反一個中國原則」。

陸方強調，立陶宛已背棄與大陸在建交公報中的政治承諾，損害大陸主權與領土完整，粗暴地干涉大陸內政，性質極為惡劣。「對於因此產生的一切後果，立陶宛應自行負責，我們要求立陶宛方面立即糾正錯誤決定」。

※台優勢在半導體、雷射與金融科技

相較之下，台灣外交部則在新聞稿與推特表示，將在與立陶宛雙邊關係中「開闢全新而充滿希望的道路」，並對立陶宛政府與全球各地的朋友「深表感謝」。

《德國之聲》表示，台灣外交人員強調，台灣在半導體、雷射與金融科技擁有龐大的合作潛力。台灣將在彼此共同的價值觀基礎上，珍惜並拓展雙方新友誼。

※北京為何憤怒

2021年7月，立陶宛同意台灣開設代表處，引發北京震怒。隨後，北京要求立陶宛撤回駐陸大使，大陸自己則召回駐維爾紐斯大使。《德國之聲》與《路透社》都表示，立陶宛未來將在台灣開設辦事處，但具體時間仍未公布。

台灣外交人員強調，台灣在半導體、雷射與金融科技擁有龐大的合作潛力。台灣將在彼此共同的價值觀基礎上，珍惜並拓展雙方新友誼。事實上，台灣晶片在全球半導體供應鏈上，占有關鍵地位。(圖/路透社)

《德國之聲》指出，中國大陸長期主張台灣為固有領土，不放棄以武力收復台灣。因此，對於任何以台灣名義，進而在國際塑造台灣為主權獨立國家的舉措，都會表達反對。

對於台灣任何「外交突破之舉」，北京一貫作法是向其他國家施壓並要求停止與台灣互動，近來更頻頻派出共機入侵台灣防空識別區(ADIZ)，試圖在國際塑造此為其領空一部分的印象。