大陸網球名將彭帥2日在社群發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情後即告失聯，但這則發文20多分鐘就被刪除，昨天大陸環球電視網PO出彭帥疑似寫給WTA(國際女子網球協會)的信，稱她無恙在家休息，但還是疑雲重重，WTA主席賽門(Steve Simon)直說若事件未獲妥善處理，WTA未來不排除退出大陸市場。

The head of the Women's Tennis Association Steve Simon has said he is willing to lose hundreds of millions of dollars worth of business in China if tennis player Peng Shuai's is not fully accounted for and her allegations investigated. https://t.co/wSYs0fK2Us — CNN (@CNN) November 19, 2021

根據今日美國《CNN》最新報導，WTA主席賽門表示，若彭帥安全並沒有得到妥善處理，將會繼續對此案進行調查，甚至願放棄大陸數億美元市場，賽門週四接受CNN採訪時說：「我們絕對願意撤回我們在大陸的業務，並處理隨之而來的所有問題，因為目前這個問題顯然更加嚴重。」賽門還說：「身為一名女性需要得到尊重，而不是受到審查。」

而昨天大陸環球電視網在推特發布彭帥寫給賽門信件的內容，裡面提到關於之前指控遭性侵事件都不是真的，彭帥沒有失蹤，也沒有不安全。彭帥提到自己都在家裡休息，一切都很好。甚至還提到：「若WTA再發布任何關於我的消息，請與我核實，並徵得我同意」。

不過此信件來源讓外界懷疑，眼尖網友發現，這封信截圖竟有游標，可能是假造，外媒也紛紛質疑這封信真實性，紐約時報記者羅森博格(Ben Rothenberg)更轉發此文表示非常可疑，認為可能不是本人所寫，賽門也表示很難相信是彭帥寫的，更透露自己曾用多種方式聯繫她，但均無所獲。