大陸網球名將彭帥2日在社群發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情後即告失聯，但這則發文20多分鐘就被刪除，昨天大陸環球電視網PO出彭帥疑似寫給WTA(國際女子網球協會)的信，稱她無恙在家休息，但還是疑雲重重，WTA主席賽門(Steve Simon)直說若事件未獲妥善處理，WTA未來不排除退出大陸市場。
根據今日美國《CNN》最新報導，WTA主席賽門表示，若彭帥安全並沒有得到妥善處理，將會繼續對此案進行調查，甚至願放棄大陸數億美元市場，賽門週四接受CNN採訪時說：「我們絕對願意撤回我們在大陸的業務，並處理隨之而來的所有問題，因為目前這個問題顯然更加嚴重。」賽門還說：「身為一名女性需要得到尊重，而不是受到審查。」
而昨天大陸環球電視網在推特發布彭帥寫給賽門信件的內容，裡面提到關於之前指控遭性侵事件都不是真的，彭帥沒有失蹤，也沒有不安全。彭帥提到自己都在家裡休息，一切都很好。甚至還提到：「若WTA再發布任何關於我的消息，請與我核實，並徵得我同意」。
不過此信件來源讓外界懷疑，眼尖網友發現，這封信截圖竟有游標，可能是假造，外媒也紛紛質疑這封信真實性，紐約時報記者羅森博格(Ben Rothenberg)更轉發此文表示非常可疑，認為可能不是本人所寫，賽門也表示很難相信是彭帥寫的，更透露自己曾用多種方式聯繫她，但均無所獲。
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