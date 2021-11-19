網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，曾多次登上PTT表特版，儘管不只一次被捲入整形爭議，她還是以正能量面對，不時在IG曬出辣照，也累積了超過64萬追蹤者，日前她再度上傳身穿比基尼的性感照，由上而下的邪惡視角讓粉絲都暴動了。

黃琳日前放送一張福利照，只見她身穿白色比基尼，盤腿坐在躺椅上，一頭長髮撥到同邊，手上還拿著飲料，俏皮地對著鏡頭眨眼，拍攝的上帝視角能清楚看到她傲人上圍，東西半球藏都藏不住，一條深溝更是讓網友看得目不轉睛，盤起的長腿也纖細白嫩。

黃琳也在文中用英文狂撩：「如果我做什麼可愛的事情，但你卻不親我額頭，那有什麼意義」，照片曝光後，立刻引來超過3萬人按讚，不少粉絲都被辣到狂刷整排愛心、火焰符號，忍不住直呼：「太辣了吧」、「好漂亮」、「用最火辣的身材，用最可愛的笑容」、「這麼可以這麼甜又這麼辣」。

黃琳近來人氣不斷攀升，然而過去她曾疑似捲入與服飾賣場的糾紛，當時她和賣場合作，由對方提供免費衣服，她在帳號發布穿搭文來幫忙打廣告，卻有網友爆料，她拿了大量的衣服贊助卻遲遲不發文，導致不只一間賣場暴怒抱怨，呼籲希望同行和她合作前要三思。