經濟部19日公布2021年第三季製造業產值統計。受惠全球景氣穩定復甦、終端需求續溫，加上新興科技應用持續擴展、消費性電子新品接續上市，且國際原物料價格續居高檔，2021年第3季製造業產值4兆1874億元，創下歷年單季新高紀錄，年增29.68％，連續4季正成長。

展望未來，統計處表示，雖全球仍籠罩在變種病毒風險下，加上進入秋冬季節疫情攀升疑慮，以及中國大陸實施能耗雙控干擾供應鏈產能調配等不確定因素，惟隨著疫苗接種率提升，主要國家積極推動基礎建設，全球經濟可望持續穩定成長，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、歐美年終消費旺季備貨需求挹注，均可望維繫我國製造業生產動能續呈活絡。

以傳統產業為主要貢獻來源，受惠全球景氣走強，下游產業需求回升，加上國際原物料價格攀升，以及上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低，致基本金屬業、化學原材料業與石油及煤製品業產值增幅顯著，分別年增78.91％、66.87％及48.92％；機械設備業因半導體、5G相關產業、自動化設備需求熱絡，產值年增27.36％；汽車及其零件業因國內疫情遞延的購車買氣湧現，加上六期環保新車購車補助效益及歐美市場需求升溫，產值年增15.04％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值創歷年單季新高，年增21.00％，主因國際品牌消費性電子新品接續推出，加上5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，致積體電路業產值達5457億元，為歷年單季新高，年增19.71％，液晶面板及其組件業因電視、IT面板需求延續，產值亦年增25.26％；電腦電子產品及光學製品業因儲存裝置需求強勁，加上虛擬實境裝置新品上市及汽車電子控制器、自動測試設備外銷訂單增加，產值年增6.68％，連續14季正成長。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，2021年第3季製造業生產指數137.68，創歷年單季新高，較上年同季成長13.94％，延續108年第3季以來之正成長態勢。