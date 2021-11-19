葉毓蘭質詢陳時中影片

指揮中心17日宣布開放首播混打，已經接種第一劑AZ的18歲以上者，可於18日上午10點起至下午4點，自由選擇第二劑要打BNT或是莫德納。國民黨立委葉毓蘭質詢時稱，她有一群念台大的高中同學，這群人都是各領域的菁英、很有氣質，卻請她向衛福部部長陳時中轉達，AZ混打政策「真是混蛋訂出來的混打政策」、「真是一群混蛋東西」。陳則反問「她在幹譙什麼？」這句話點燃許多網友怒火。

葉毓蘭17日質詢陳時中，葉表示，她的高中同學們希望她能代為轉達心聲，她們對於AZ混打政策相當不滿，認為「這真是混蛋訂出來的混打政策，一切沒有原則，走到哪裡打到哪裡，看天式的疫苗政策，這還叫政策嗎？有先宣布自己做的混打試驗嗎？之前用實驗中來擋民眾要求混打，現在疫苗多了怕打不完浪費，就突然說可以混打，真是一群混蛋東西！」

葉毓蘭強調，她的這群高中同學其實都是台大高材生，都屬於高知識分子，她們過去都是各界菁英的氣質美女，她們也都很愛這個國家也很支持民進黨，但她們現在都認為蔡政府沒有把人當人看，人民只能自求多福；即便其中有人已打了兩劑AZ疫苗，但看到政府這樣施政行事，「真的要讓人一定要幹譙幾句」。陳則回應，希望葉能代為詢問她的高中同學們：「她在幹譙什麼？」

陳時中的回應讓葉毓蘭相當憤怒，18日在臉書發文回顧此事，痛批：「指揮官陳時中對這些疑問，態度很一致，甩鍋到底。」不少網友也直呼不滿，紛紛在文章下留言：「讚！說出來了原形。真的是個混蛋！」「本來就該罵一群混打（蛋）」、「就是要幹譙你的無能」、「從一開始的防疫、疫苗進口、疫苗不給查、疫苗買即期的、高端事件……每一件都是應該被幹譙」。