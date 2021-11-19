全台「棒球隊」毆人事件頻傳，高雄日前發生一票人在空地用球棒狂毆男子的私刑事件，遭打男子眼睛蓋上口罩，四肢出現恐怖打痕，當時全身蜷縮倒在地上，狂遭球棒毆打並不斷哭求饒，周圍不時傳出響亮的鋁棒聲，可見力道不輕，打人惡煞還威脅要斷手斷腳，據悉整起事件是因男子在買賣虛擬貨幣時疑似詐欺，才遭人私刑報復。

影片中男子眼睛套上口罩、蜷縮倒地，手腳還出現驚悚的毆打痕跡，其中1名打人男子狂罵髒話後，接著一票人就拿著球棒一陣爆打，不時還有響亮的鋁棒聲響，遭打男子在地上不斷哀嚎，還有人對男子大吼「你真的很白目」、「不打你，你都不說」，接著又出腳狂踢，還拿水強行灌口，威脅要斷手斷腳，男子最後哭求「已經斷了」、「大哥抱歉，錢還你」。

高雄日前發生一票人在空地用球棒狂毆男子的私刑事件，遭打男子眼睛蓋上口罩，四肢出現恐怖打痕，當時全身蜷縮倒在地上。（翻攝畫面）

據了解，被打的蘇姓男子年紀約30多歲，平時與另名趙姓男子合夥經營虛擬貨幣泰達幣買賣，本月9日2人開車前往台中與一對夫妻進行交易，拿著260萬離開後在高雄後卻遭一群人攔下，蘇男遭強押到空地遭毆打；一票人威脅要斷手指斷，並追問趙男人在哪，後來這群人找出趙男同樣毆打，最後2人交出260萬元現金才了事。

事發後被毆2人都未報警，而影片曝光後警方隨即展開偵查，找到被打傷的蘇趙兩人，懷疑2人是因交易泰達幣起糾紛，正追查涉案的這群人。