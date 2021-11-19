大陸《環球時報》19日報導，中國知名網路安全公司奇安信旗下的高級威脅研究團隊「紅雨滴」指出，目前已知這些主要瞄準政府機構、軍工企業、核能行業等領域的國家級頂級駭客組織集中在「蔓靈花」（BITTER）、「摩訶草」（Patchwork）、「魔羅桫」（Confucius）和「肚腦蟲」（Donot）四大組織中。

此類駭客組織被稱為「國家級APT」（Advanced Persistent Threat，高級持續性威脅）組織。在國家背景支持下，專注於針對特定目標進行長期和持續性的網路攻擊，且一直處於十分活躍的狀態。

首先是「蔓靈花」，據稱有南亞背景的APT組織。該組織至少從2013年11月開始活躍，但一直未被發現，直到2016年才被國外安全廠商Forcepoint首次披露。同年，奇安信威脅情報中心發現中國也遭受相關攻擊，命名為「蔓靈花」。自從被曝光後，該組織就修改了資料包結構，不再以「BITTER」作為資料包的標識。

隨著其攻擊活動不斷被發現披露，「蔓靈花」組織的全貌越來越清晰。該組織具有強烈的政治背景，主要針對巴基斯坦、中國兩國，2018年也發現過其針對沙烏地阿拉伯的活動，攻擊瞄準政府部門、電力、軍工等相關單位，意圖竊取敏感資料。據了解，2019年該組織還加強了針對中國進出口行業的攻擊。

值得一提的是「蔓靈花」組織最常用的兩大攻擊手段：其中之一是「魚叉攻擊」（即駭客利用木馬程式作為電子郵件的附件，發送到目標電腦上，誘導受害者去打開附件來感染木馬），因「魚叉郵件」使用的攻擊誘餌大都根據不同攻擊物件進行定制，因而具有較強的迷惑性，而且該組織通過「魚叉郵件」投遞的誘餌類型多樣。另一種主要攻擊手段是「水坑攻擊」（即駭客攻擊者攻陷合法網站），在合法網站上託管其攻擊荷載，或者搭建偽裝為合法網站的惡意網站，誘使受害者下載。「蔓靈花」除通過「水坑網站」直接向目標投遞惡意軟體外，還結合社會工程學手段製作「釣魚」頁面竊取攻擊目標的郵箱帳號。

紅雨滴安全專家說：「有意思的是，在多份報告中均顯示，『蔓靈花』組織跟疑似南亞某國的多個攻擊組織，包括『摩訶草』 『魔羅桫』 『肚腦蟲』等存在著千絲萬縷的聯繫。」

《環時》報導，其次是「魔羅桫」，該組織的攻擊活動最早可以追溯到2013年，被首次公開披露的時間則是2016年。相關專家認為，「魔羅桫」組織疑似來自印度地區，長期以中國、巴基斯坦、尼泊爾等國家及周邊地區為主要攻擊區域，並瞄準政府機構、軍工企業、核能行業、商貿會議、通信運營等領域發起攻擊。

《環時》報導，再次是「摩訶草」，該組織主要針對中國、巴基斯坦等亞洲地區國家進行網路間諜活動，主要攻擊領域為政府、軍事、科研、教育等。2020年2月，「摩訶草」便發起以「新冠疫情」為主題針對中國的攻擊活動。該組織利用「武漢旅行資訊收集申請表.xlsm」「衛生部指令.docx」等誘餌對中國進行攻擊活動。2021年8月，「摩訶草」藉助美女圖片為誘餌發起 「來自美色的誘惑」的惡意程式攻擊。

「摩訶草」不僅是第一個被披露利用疫情進行攻擊的APT組織，近年來還常使用攜帶有CVE-2017-0261漏洞的文檔開展攻擊活動。2021年1月，奇安信紅雨滴團隊捕獲該組織利用該漏洞針對中國的誘餌文檔，名為「Chinese_Pakistani_fighter_planes_play_war_games.docx」。該樣本是以巴基斯坦空軍演習為主題的office文檔，內部嵌入了利用CVE-2017-0261漏洞的EPS腳本，當用戶打開該文檔文件，office內部的EPS解譯器就會執行EPS腳本觸發漏洞執行惡意shellcode載荷。

最後是「肚腦蟲」，該組織由360和奇安信威脅情報中心聯合發現，並在全球率先披露。2017年「肚腦蟲」攻擊活動首次被曝光，它的攻擊活動可追溯到2016年。「肚腦蟲」組織一直處於活躍狀態，主要針對巴基斯坦、喀什米爾地區、斯里蘭卡、泰國等南亞、東南亞國家和地區發起攻擊，對政府、軍隊以及商務領域重要人士進行網路間諜活動。