消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至11月13日）初次請領失業給付人數周減1000人，為26.8萬人，略超出經濟學家預期的26萬人。上周初領失業給付人數4周均值周減5750人，為27.275萬人。截至11月6日止當周，美國續領失業金人數為208萬人，較前一周減少12.9萬人。

2.費城聯準銀行11月製造業指數為+39，優於經濟學家預期的+24及10月的＋23.8。製造業新訂單分項指數為+47.4，高於10月的+30.8。投入價格分項指數為+80，高於10月的+70.3。就業分項指數為+27.2，較10月的+30.7下滑。

3.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國10月景氣領先指標上揚0.9%，為118.3，延續9月（升0.1%）與8月（升0.7%）的趨勢。10月景氣同時指標（coincident index）升高0.5%，為106.3，9月則為持平。10月落後指標（lagging index）上揚0.4%，為107.4，較9月（升1%）放緩。

4.油市進入超賣區後吸引交易商逢低回補，周四國際油價從6周低點反彈，惟中國可能再度釋出戰略儲油的消息使漲幅受抑，終場紐約期油收漲65美分或0.83%，為每桶79.01美元，盤中一度大跌1.63%，為77.08美元，創下6周新低。倫敦布蘭特期油收漲96美分或1.182%，為每桶81.24美元。

5.獲利回吐壓力升高，周四美元失守16個月高點，尾盤ICE美元指數跌0.272%，為95.553，盤中最高升至96.226，創下去年6月來新高。

6.市場對聯準會提前升息的預期升高，周四紐約期金收跌8.8美元或0.5%，為每盎司1861.4美元。現貨金尾盤跌0.4%，為每盎司1858.76美元。此外，銀價跌0.9%，為每盎司24.82美元。鉑金跌0.8%，為每盎司1048.77美元。鈀金跌2.7%，為每盎司2129.28美元。