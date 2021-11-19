一艘漁船昨(18日)晚在屏東琉球鄉漁福漁港前方航行異常，海巡署安檢所人員發現後，見到漁船直撞港嘴消波塊，立刻派遣人員前往察看，未料登船後發現空無一人且船長失聯，經過一晚的海空大搜救，今(19日)清晨5時許，小琉球西南方1海浬處附近漁船發現海面上有一位民眾載浮載沉，經救起後赫然發現竟是該漁船船長，經送醫後已無大礙。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所派員前往現場查看，海巡人員抵達現場後，發現該船衝擊港嘴消波塊後，擱淺於漁福港港嘴口附近。(海巡署提供)

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所派員前往現場查看，海巡人員抵達現場後，發現該船衝擊港嘴消波塊後，擱淺於漁福港港嘴口附近。(海巡署提供)

海巡署第七巡防區指揮部於昨(18)日下午7時59分，發現一艘漁船於屏東縣漁福漁港前方航行異常，恐有危險情事。立即請海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所派員前往現場查看，海巡人員抵達現場後，發現該船衝擊港嘴消波塊後，擱淺於漁福港港嘴口附近，確認擱淺漁船為鹽埔籍「盛0祥」漁船。

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所派員前往現場查看，海巡人員抵達現場後，發現該船衝擊港嘴消波塊後，擱淺於漁福港港嘴口附近。(海巡署提供)

海巡隊員因考量岸際特性，由第五岸巡隊琉球新安檢所同仁利用遙控救生圈輔助登船查看，船上發現船長手機，但人員失蹤。

第七巡防區立刻成立緊急應變中心，並申請空偵機、海巡艇及岸際搜索中，並請漁業電台廣播週邊漁船協助尋找，以爭取黃金救援時間，至今晨5時許顏姓船長於小琉球西南方1海浬處由東港籍震順隆漁船救起，並後送東港輔英醫院，生命跡象穩定惟有失溫及體力不濟之情形。

海巡署第七巡防區指揮部表示，季節轉換，海象瞬息萬變，提醒漁民朋友駕駛漁船多加注意，以確保自身安全。