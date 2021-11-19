美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）

兩名五角大廈官員周四證實，10月2日在南海下潛時，因碰撞受創的美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）歷經1個多月的損壞評估維修後，已離開關島。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《動力》（The Drive）網18日報導，追蹤自動辨識信號（AIS）的船舶觀察員說，「康乃狄克」號周四晚是靠自身動力離開關島海軍基地。

不過，美國太平洋艦隊潛艇部隊發言人菲爾姿（Cindy Fields）卻不願證實，她在聲明中只說，「康乃狄克」號在接受損害鑑定，修復與測試，狀況安全穩定。

Did anyone notice that the USS Connecticut (SSN-22) just departed from Guam? I'm not so sure of her destination. pic.twitter.com/wCWw2Xs9ef — WhiskeyBravo (@WBWhiskeyBravo) November 18, 2021

目前並不清楚，「康乃狄克」號是否在測試最後一輪修復狀態，以準備航向華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）母港。據了解，「康乃狄克」號是前半部局部受損，損及的很可能是壓載艙，但反應爐和推進系統都沒有受損。

若要徹底修復「康乃狄克」號，美國海軍如今就必須決定，要如何擠出時間來，把相關作業插入普吉特海灣海軍造船廠（Puget Sound Naval Shipyard）維修已大排長龍的時間表內。