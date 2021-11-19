羅智強再下戰帖，邀何志偉、林昶佐等四綠委辯論公投。(取自中時新聞網直播)

何志偉送羅智強三色豆。(取自中時新聞網直播)

羅智強再下戰帖！ 邀林昶佐等四綠委辯論公投

年底4大公投即將在12月18日舉行，藍綠兩黨皆總動員，其中國民黨台北市議員羅智強除了發起夜宿凱道49天活動外，今(19日)現身立法院，邀請4位台北市立委何志偉、林昶佐、高嘉瑜、吳思瑤，針對公投綁大選和反萊豬兩公投提案進行辯論。羅智強表示，因為自己是台北市的民代 這四個公投政策都主要是中央有關政策，北市有四位立委的立場跟他不一樣，就邀請這四位立委，希望以市民身分，希望有充分交換意見的辯論。

立委何志偉現身接下邀請函，他表示，羅智強是藍營裡面願意講清楚、說明白的人，願意做溝通，這是好事，這不叫戰帖，應該說彼此有責任，把想法、意識形態說清楚，也許我還有機會說服身邊朋友。他更準備「三色豆」送給羅智強。羅也大讚，很有創意、好吃。

羅智強表示，實際上不管反萊豬、公投綁大選、重啟核四、珍愛藻礁都跟台灣未來命運息息相關，坦白講沒有政策十全十美，到最後是利大於弊還是弊大於利，就用辯論呈現，「接受志偉兄的三色豆，你要早點跟我說，這是總統蔡英文最愛，我就準備馬英九最愛的紅豆餅給你，禮尚往來，謝謝你給我驚喜」。

至於為何特別邀四位委員辯論，羅智強說，「因為我是台北市的民代，這四個公投政策都主要是中央有關政策，我想北市有四位立委的立場跟我不一樣，就邀請這四位立委，我也是北市民代，希望以市民身分，希望有充分交換意見的辯論。」他說，至於其他外縣市立委願意來辯論，也是抱持歡迎心情。

過程中何志偉更問，「你最近好像瘦很多？都在路邊睡」，羅也說，「你要不要來睡一個晚上？」何笑說，不在我的工作範圍，可以進行24小時辯論嗎？