台中市警察局第四分局執行掃蕩行動，清查工作人員及消費者身分，出動緝毒犬，機動查緝毒品、違禁物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國內土本疫情趨緩，各營業場所及娛樂產業逐漸復業，警方稽查上緊發條。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局執行掃蕩行動，清查工作人員及消費者身分，出動緝毒犬，機動查緝毒品、違禁物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

不是有打疫苗就能上酒店 接種未滿14天中市府開罰

台中市警察局第四分局18日晚上執行掃蕩行動，稽查南屯區天上人間、闔家歡KTV等業者，動員近50名警力，清查工作人員及消費者身分，出動緝毒犬，機動查緝毒品、違禁物等，其中一名酒客9日接種新冠肺炎疫苗第一劑未滿14天，違法上酒店消費，市府以業者未落實場所及顧客管理，違反防疫指引措施，經查證屬實，依《傳染病防治法》將罰3000元以上、1萬5000元以下罰款。

國內本土疫情趨緩，各營業場所及娛樂產業逐漸復業，民眾逐步恢復正常生活，犯罪案件與疫情期間相比明顯增加，台中市近來發生數起暴力事件，引起關注。

警方強調，在檢方指揮及各機關通力合作下，迅速全數偵破，將歹徒繩之以法，檢肅街頭暴力亂源。

警第四分局指出，針對轄內易滋事之處所如酒店、夜店、KTV、不法分子易聚集場所實施密集擴大臨檢，另就「臨檢處所周邊實施封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，強力防制可能衍生之暴力衝突事件。

警方昨晚到南屯區酒店與KTV稽查，逐一清查工作人員及消費者身分，並出動緝毒犬，機動查緝毒品、違禁物等；另稽查疫苗接種記錄卡（小黃卡）協助防疫，違反防疫規定即檢具相關事證函請主管機關裁罰。

對於企圖暴力滋事分子，運用優勢警力壓制氣焰，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，嚴查嚴辦。

警方表示，其中一名酒客接種新冠肺炎疫苗後未滿十四天，依照中央流行疫情指揮中心防疫規範，舞廳業、酒家業、酒吧業、夜店業等特定行業從業人員至少須完成1劑新冠疫苗接種且滿14天，復業後首次上班前應提供3日內抗原快篩，包括家用快篩或PCR檢驗陰性證明。

對於進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，違反防疫指引措施，經查證屬實，將依《傳染病防治法》第37條第1項第6款及第70條規定裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰款。

警方提醒民眾前往休閒娛樂場所出示「疫苗接種黃卡」、「健保快易通APP」或其他足資證明資料，如知悉危害治安相關線索情資，籲請民眾撥打110報案專線或直接提供警察機關深入追查，共同維護臺中市安全宜居生活環境。

市警察局強調，實施「除暴安民專案」掃黑出動4085人次警力，共逮捕犯嫌340人，呼籲不法之徒勿以身試法。