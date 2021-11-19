大陸澎湃新聞19日引述湖南當地媒體報導，張家界元宇宙研究融合發展研討會暨張家界元宇宙研究中心掛牌儀式18日上午在武陵源區大資料中心吳家峪門票站舉行，張家界自此成為大陸首個設立元宇宙研究中心的景區。也引發大陸輿論的質疑和討論。

消息稱，張家界媒體代表、旅遊大V，廣州大西洲科技有限公司、張家界武陵源風景名勝區和國家森林公園管理局、區政府相關負責人參加。

報導指出，張家界元宇宙研究中心設置在張家界市武陵源區旅遊高品質發展數位化轉型工作領導小組辦公室，元宇宙研究將成為武陵源區數位化轉型的重要研究內容。

紅網張家界站18日報導，對於網民的質疑，武陵源區相關負責人表示，有線民質疑「景區沒能力去研究元宇宙」，其實張家界作為世界知名景區，一直走在旅遊創新的前沿。張家界元宇宙研究中心主要研究和探索旅遊與元宇宙的融合發展，以「技術創新」驅動「應用創新」和「產業創新」，培育旅遊產業新的產品形態、生產方式和消費模式。

報導稱，對於「蹭元宇宙」熱度，其實也是一次對張家界的宣傳。此次張家界率先進行相關探索和實踐，有利於把握和引領元宇宙旅遊發展潮流，為旅遊數位化轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數位化轉型和全域旅遊的高品質發展。

報導還提到，下一步，張家界元宇宙研究中心將深入研究元宇宙特別是如何藉元宇宙發展旅遊產業，準確把握元宇宙旅遊發展潮流，定期舉辦論壇、打造開放平台，吸納大陸優秀人才和先進的技術加入，為旅遊數位化轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數位化轉型。

澎湃新聞報導，就張家界元宇宙研究中心掛牌一事，武陵源區旅遊局工作人員解釋稱，元宇宙實際上是一種智慧化、智慧化旅遊的高級形態，但這也只是個人理解。

該工作人員還表示，元宇宙的概念就是融匯了5G、6G，包括數字旅遊，虛擬旅遊的一種總和，借助元宇宙的概念能夠加速整個張家界景區的數位化轉型和智慧化旅遊的推進。元宇宙研究中心所只是掛了一個牌。成立這樣一個機構，就是向公眾宣布，針對數位化旅遊努力和探索。

《中國青年報》16日報導，什麼是元宇宙？截至目前，元宇宙還沒有一個被廣泛認可的確切定義，人們對它的描述，還處在「比拚想像力」的階段。

智慧資訊處理研究學者陳捷引述元宇宙鼻祖——科幻作家尼爾·史蒂文生1992年著作《雪崩》提出的原始概念：元宇宙是平行於現實世界的、始終線上的虛擬世界。在這個世界中，除了吃飯、睡覺需要在現實中完成，其餘都可以在虛擬世界中實現。

報導稱，大陸教育部科技發展中心前主任李志民在個人微信公眾號上連發兩文，表達了對元宇宙概念的謹慎態度。他認為，任何產業或行業的重大改變，都是技術上逐步積累的結果，是有明顯徵兆的，而這次的元宇宙概念，仿佛是被資本包裝之後突然蹦了出來一樣。