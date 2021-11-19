滬指開盤跌1點 深成指跌9點 10:202021/11/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市19日開市個別發展。上證指數開市報3519點，跌1點，跌幅為0.04％，深成指開市報14569點，跌9點，跌幅為0.06％。 香港信報報導，滬深300指數開市報4832點，跌5點，跌幅為0.11％，創業板開市報3385點，升1點，漲幅為0.06％。 各類股個別發展，石油、汽車製造股靠穩，水泥、化工、鋼鐵股偏軟。 顏寬恒嘆 民進黨照三餐抹黑 Q3財報出爐 阿里、京東大失血 #開市 #個別 #跌幅 #深成指 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4人得分上20 籃網大破騎士 04:102021/11/19 運動天地 三大資產抗震 備戰升息 04:102021/11/19 投資理財 瞞購私菸升少將 陳敏華遭拔官 04:102021/11/19 焦點要聞 華泰名品城衝聖誕檔期 全年業績上看80億 04:102021/11/19 產業．科技 《半導體》全球首顆台積電4奈米晶片 聯發科天璣9000現身 09:262021/11/19 財經 台中明年加強八大場域AED設置 04:102021/11/19 地方新聞 台積電漲逾1％ 台股站上17900點挑戰萬八 09:082021/11/19 財經 韓國疫情連2天逾3千例 仁川已無病床 04:102021/11/19 話題觀察 蘇偉碩：為何拿萊豬騙我們參加CPTPP 04:102021/11/19 政治要聞 《美股掃瞄》標普500、那斯達克 再創新高 08:522021/11/19 財經 台指期 籌碼面偏多 04:102021/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 通膨？他曬「極簡餐」1頓貴爆 照片曝光 網全傻了：搶錢喔 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 跌深＋低價 面板三虎外資狂吃貨 - 財經要聞 - 工商時報 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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