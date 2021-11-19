大陸股市19日開市個別發展。上證指數開市報3519點，跌1點，跌幅為0.04％，深成指開市報14569點，跌9點，跌幅為0.06％。

香港信報報導，滬深300指數開市報4832點，跌5點，跌幅為0.11％，創業板開市報3385點，升1點，漲幅為0.06％。

各類股個別發展，石油、汽車製造股靠穩，水泥、化工、鋼鐵股偏軟。

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