中國網球女將彭帥指控被權貴性侵後下落不明；對此，澳洲國防部部長杜登昨天表示，彭帥的安危「引人深切關注」。

彭帥於本月2日在微博貼文，稱曾經持續多年與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗發生性關係，並且指控張高麗曾經性侵她。貼文上傳不到30分鐘後遭刪除，彭帥自此下落不明；事件隨即成為國際輿論熱議焦點。

中國環球電視網（CGTN）18日發布推文，聲稱彭帥一切安好，並指有關她遭性侵的消息並非事實。

中國官媒試圖淡化，反而激起國際媒體進一步關切。

對此，杜登（Peter Dutton）18日接受澳洲2GB廣播電台訪問時表示，有關彭帥的安危「引人深切關注」。他認為，該宗事件涉及眾多無法解釋的疑問。

杜登指出，維護女性福祉應該是任何國家政府的首要任務。

杜登提醒，中國還有其他類似的個案，有些人在批評中國共產黨後，隨即長期下落不明；當中有些人會再出現，希望彭帥也是一樣。