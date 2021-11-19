許多人聽過上元節、中元節，但可能不知道「下元節」的存在。這3個節日其實與三官大帝有關聯；今農曆10月15日也是下元節，這天是水官大帝生日，相傳祂會在今天下凡為民解厄，所以又稱為「消災日」。

上元節、中元節、下元節與三官大帝（三元大帝）相關，上元節就是元宵節，是天官大帝的誕生日，農曆正月15「天官賜福」，象徵春天到來，傳統上會在這一天吃元宵、賞花燈、猜燈謎。

中元節在農曆7月15日，民間俗稱「七月半」，是地官赦罪日，這天會普渡孤魂野鬼。佛教稱此節為「盂蘭盆節」，源自釋迦牟尼佛的弟子目蓮充滿孝心的故事，相傳他看到母親死後在餓鬼道徘徊受難，心生不忍想解救她，但因其母罪孽深重，必須準備百味五果祭祀才能得救。

至於神祕的下元節，農曆10月15日是水官大帝生日，相傳祂會下凡解厄，許多民眾可準備祭品祭拜以求平安，習俗流傳至今，所以下元節又稱「消災日」或「謝平安日」。這天除了也要祭拜祖先，北方人會吃豆沙包、南方人則吃糍粑等食品。