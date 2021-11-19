人民幣兌美元中間價19日報6.3825，較18日報6.3803，跌22個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日在公開市場展開人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，利率維持2.2％。

逆回購操作連續4日維持相同規模，19日繼續有千億逆回購到期，單日淨回籠仍為500億元，全周淨回籠900億元。路透統計，本周公開市場有5000億元逆回購到期，均勻分布於15日至19日。