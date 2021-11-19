人民幣中間價跌22個基點 人行連4日逆回購500億 10:292021/11/19 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價19日報6.3825，較18日報6.3803，跌22個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日在公開市場展開人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，利率維持2.2％。 逆回購操作連續4日維持相同規模，19日繼續有千億逆回購到期，單日淨回籠仍為500億元，全周淨回籠900億元。路透統計，本周公開市場有5000億元逆回購到期，均勻分布於15日至19日。 華泰名品城衝聖誕檔期 全年業績上看80億 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 #逆回購 #基點 #日報 #公開市場 #淨回籠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三大資產抗震 備戰升息 04:102021/11/19 投資理財 累計套現逾百億港元 恒大出清恒騰持股 04:102021/11/19 全球財經 國有非公用地參與危老 首例動工 04:102021/11/19 金融．稅務 商品期貨趨勢專欄－原油期 季線可望有撐 04:102021/11/19 證券．權證 蔡親征 籲透過公投讓民主更成熟 04:102021/11/19 政治要聞 國五南下25.3K火燒車未釀傷亡 車潮回堵4公里紓解中 09:332021/11/19 社會 大陸疫情降溫 連2天本土確診個位數 04:102021/11/19 焦點新聞 高市議員少1席 三民與前新苓比拚人數決定 04:102021/11/19 地方新聞 正大聯合會計師事務所－「評價分析」在併購交易中的實務應用 04:102021/11/19 金融．稅務 恒大出清恒騰網絡持股 套現21.3億港元 04:102021/11/19 產業財經 永豐實 獲得台鐵大單 04:102021/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 通膨？他曬「極簡餐」1頓貴爆 照片曝光 網全傻了：搶錢喔 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 跌深＋低價 面板三虎外資狂吃貨 - 財經要聞 - 工商時報 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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